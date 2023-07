Auto elettriche poco inquinanti? Studio smentisce: 'Loro pneumatici danno per l'ambiente'

Ha destato la nostra attenzione uno studio pubblicato in questi giorni da The Atlantic che si sofferma sulle auto elettriche ritenendole altamente inquinanti. Attenzione, il focus non è sulle emissioni di Co2, assolutamente pari a zero, bensì su altri danni potenziali per l'ambiente.

Vi abbiamo già spiegato più volte quanto il peso delle auto elettriche vada ad incidere sugli pneumatici, generando delle buche. Bene, secondo The Atlantic sarebbe un problema non di poco conto visto che gli EV consumerebbero le gomme molto di più rispetto alle auto normali, rilasciando quantità esagerate di microplastiche che se sommate assieme darebbero tonnellate di rifiuti molto dannosi per l'uomo e l'ambiente.

Il particolato emesso dalle gomme andrebbe a fluttuare nell'aria, finendo poi nelle acque e danneggiano uomo e fauna. Lo studio si sofferma in particolare sulle auto elettriche più grandi, come ad esempio l'Hummer EV che monta un mostruoso pacco batterie: è noto e risaputo quanto incida il propulsore elettrico sul peso totale della vettura, e più i veicoli sono pesanti e più risultano essere consumatori di gomme.

Se da una parte è vero che le aziende specializzate nella realizzazione dei copertoni stanno migliorandosi in tal senso, dando vita a gomme più durevoli rispetto a quelle standard (ma anche molto più costose), è vero anche che ora come ora la maggior parte delle auto elettriche circola con pneumatici classici, con tutto ciò che ne consegue.

"Stiamo generando un'enorme quantità di usura della gomma che finisce nell'atmosfera come particelle molto piccole o sulle superfici stradali come particelle di grandi dimensioni che vengono lavate via", commenta Marc Masen, ingegnere meccanico presso l'Imperial College di Londra e coautore dello studio.

Purtroppo l'auto elettrica, per come è realizzata, incide molto sugli pneumatici al di là di peso e massa. Gli EV utilizzano ad esempio la “frenata rigenerativa” che cattura l'energia mentre rallentano, e ciò usura ovviamente di più un pneumatico. Inoltre va tenuta in considerazione la coppia e la potenza del motore: i veicoli elettrici sono in grado di partenze fulminee incidendo sulla gomma.

Lo studio conclude invitando il governo americano, nonché quelli di tutto il mondo, ad attuare politiche di riduzione di peso e potenza delle auto elettriche, perchè in caso contrario si rischierebbe di fatto di avere milioni di veicoli inquinanti quanto quelli termici, con emissioni differenti, ma sempre altamente nocive per l'ambiente.