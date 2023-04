Le auto elettriche stanno iniziando a registrare vendite importanti, IEA: '+35% nel 2023'

Le vendite delle auto elettriche stanno iniziando a registrare dei numeri molto interessanti. Nonostante l'Italia rimanga la maglia nera dell'Ue nel resto d'Europa e del mondo i dati degli EV continuano a crescere e ciò non può che far ben sperare in vista del futuro.

Stando all'ultima edizione del report annuale Global Electric Vehicle Outlook dell’IEA (International Energy Agency), nel 2022 sono state vendute in tutto il mondo 10 milioni di auto elettriche, e al termine di quest'anno il numero dovrebbe salire del 35%, raggiungendo quindi i 14 milioni totali, per una quota del mercato pari al 18% (nel 2020 era del 4).

“I veicoli elettrici – le parole del direttore esecutivo dell’IEA Fatih Birol - sono una delle forze trainanti della nuova economia energetica globale che sta rapidamente emergendo e stanno determinando una trasformazione storica dell’industria automobilistica mondiale. Le tendenze a cui stiamo assistendo hanno implicazioni significative per la domanda globale di petrolio. Il motore a combustione interna è rimasto ineguagliato per oltre un secolo, ma i veicoli elettrici stanno cambiando lo status quo. Entro il 2030, eviteranno la necessità di almeno 5 milioni di barili al giorno di petrolio. Le auto sono solo la prima ondata: autobus e camion elettrici seguiranno presto”.

Al momento la maggior parte delle vendite si è concentrata in tre grandi mercati, a cominciare dalla Cina: “La Cina è in testa – spiega ancora IEA - con il 60% delle vendite globali di auto elettriche. Oggi, più della metà di tutte le auto elettriche in circolazione nel mondo si trova in Cina”.

Numeri interessanti ma il mercato di auto della Cina potrebbe essere ad un passo dall'esplodere, dopo un proliferare di produttori. “L’Europa e gli Stati Uniti – aggiunge l'agenzia - il secondo e il terzo mercato più grande, hanno entrambi registrato una forte crescita con vendite in aumento rispettivamente del 15% e del 55% nel 2022”.

Si tratta ovviamente di buone notizie, visto che una diffusione delle auto elettriche porterà prima di tutto ad abbassare il prezzo delle stesse, secondariamente, ad un proliferarsi dei modelli, cosa che ad oggi, soprattutto per quanto riguarda gli entry level, è ancora un problema.