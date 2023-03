Auto elettriche, l'industria automotive pessimista: 'Non ce la faremo per il 2035'

L'industria delle auto si dice pessimista in merito agli obiettivi imposti dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, riguardanti le vetture elettriche. Sono infatti pochi gli attori protagonisti della lunga filiera dell'automotive che credono che alla fine il traguardo del 2035 verrà rispettato.

E' questo quanto emerge da una recente indagine realizzata da parte di ABB Robotics e Automotive Manufacturing Solution, che rileva una sorta di pessimismo nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

Alla domanda se sia “realistico passare alla produzione di veicoli elettrici al 100% per raggiungere i diversi obiettivi dal 2030 al 2040", solo l'11% ha risposto: "Sì, sicuramente". A riguardo va sottolineato che meno del 10% degli intervistati europei ritiene che gli obiettivi siano realistici, mentre in Nord America la quota sale al 12 per cento, arrivando al 17% in Asia, continente quest'ultimo dove l'elettrificazione sta spingendo in maniera importante grazie alla produzione di massa di EV da parte della Cina.

Alla stessa domanda, inoltre, un 28% ha risposto: "Sì, ma non sarà facile". Secondo più della metà degli intervistati, che ricordiamo, sono attori dell'industria automotive, si ritene che il 2030-2040 sia un periodo troppo vicino per passare alle flotte interamente elettriche.

Il 41 per cento ha aggiunto che: "Forse, ma non entro le date previste", mentre un 18 per cento è convinto che non vedrà mai la fine del motore a combustione interna. I più ottimisti fra gli intervistati sono stati coloro che lavorano presso i fornitori automobilistici di livello 2: per più del 50% di loro è possibile passare alla produzione di solo veicoli elettrici, ma non entro il 2040.

Un terzo degli intervistati di altri gruppi, leggasi servizi di progettazione e ingegneria, fornitori di livello 1, fornitori di livello 3, software e servizi IT e logistica, ritiene invece possibile la transizione. A spaventare restano in particolare le difficoltà di approvvigionamento delle batterie e i costi dei nuovi impianti, “spettri” segnalati rispettivamente dal 19 e dal 16 per cento degli intervistati.

Infine si vede nella mancanza di infrastrutture di ricarica l'ostacolo maggiore all'elettrificazione, pari al 26%, seguito dall'alto costo delle auto elettriche al 17%. In merito a quest'ultima voce vanno comunque segnalati degli importanti passi avanti, così come ad esempio fatto sapere da Nissan, pronta a pareggiare prezzi di e-power e termiche entro il 2026.



Secondo il New York Times, invece, le auto elettriche costeranno come le termiche già entro il 2023. In ogni caso l'80 per cento degli intervistati si dice convinto che sia possibile avviare una produzione automobilistica sostenibile.