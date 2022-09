Con le auto elettriche più incidenti delle termiche? Una ricerca Axa dice di si...

Chi guida un'auto elettrica rischia statisticamente di fare più incidenti di chi viaggia su un'auto termica? Una nuova ricerca condotta da Axa, la nota compagnia assicurativa, dice di si...

Il dipartimento svizzero di Axa ha condotto un'indagine che ha coinvolto 1.200 clienti che guidano un'auto elettrica quotidianamente, scoprendo come questi abbiano un tasso di sinistri del 50% superiore rispetto a chi guida un'auto tradizionale. Come se questo già non bastasse, il peso delle auto elettriche - notoriamente superiore alle auto tradizionali a causa delle batterie - andrebbe a creare danni mediamente più gravi.

L'assicurazione francese dà la colpa al fenomeno dell'overtapping, ovvero quando si valuta in maniera errata un'accelerazione. I problemi infatti non arrivano quando il veicolo deve frenare ma quando accelera, poiché le auto elettriche hanno una potentissima coppia instantanea. Questa improvvisa accelerazione causerebbe più incidenti rispetto alle auto termiche, i danni inoltre sarebbero più gravi del 20% a causa del peso, come anticipato poco sopra.

Se Axa ha riportato un tasso di sinistri superiore del 50%, un'altra compagnia - Voogd & Voogd - ha avuto risultati simili, riportando un tasso maggiore del 40% rispetto alle vetture tradizionali. Evidentemente gli utenti elettrici devono prendere meglio "le misure" con l'enorme potenza di alcune elettriche in circolazione...

