Auto elettriche, più incidenti nel 1° anno di acquisto: 'Colpa di potenza e accelerazione'

Secondo uno studio realizzato dalla società di analisi LexisNexis, durante il primo anno di acquisto di un'auto elettrica, se si proviene da una termica, aumenta il tasso di incidenti.

Il problema è legato al differente stile di guida delle vetture a batteria che hanno un'accelerazione ben maggiore rispetto alle termiche, oltre che potenze importanti.

Del resto, come è noto e risaputo, quando si pigia il piede sull'acceleratore di una green, il “contatto” è immediato e l'auto è solita scattare all'istante, a differenza invece di quanto avviene su una termica dove il processo meccanico è senza dubbio più lungo e complesso.

Secondo lo studio coloro che passano da una benzina/diesel ad una elettrica, nel primo anno hanno il 14,5 per cento di possibilità in più di incorrere in un incidente. Si tratta di dati che secondo gli analisti di LexisNexis potrebbero spiegare la decisione di Hertz di vendere 20mila Tesla, per via degli alti costi di riparazione della flotte.

E' stato inoltre notato che il rischio di incidenti aumenta per coloro che hanno in famiglia un'auto a combustione interna, quindi benzina o diesel, e nel contempo una elettrica: il passaggio da una all'altra evidentemente crea una sorta di “confusione” nell'automobilista che potrebbe portare ad un incidente.

In ogni caso si tratta di eventi che si verificano generalmente nel primo anno, di conseguenza, una volta che si “impara” a guidare le elettriche, i problemi spariscono. "La maggior parte dei conducenti è addestrata alla guida di veicoli a combustione interna – ha spiegato un esperto del settore - e applica la normale quantità di pressione sul pedale di guida, ma il comportamento è molto diverso, in particolare nelle zone a bassa velocità, per un'elettrica”.

Nell'auto elettrica c'è poi la nota questione della “guida con un solo pedale”, la “one pedal driving”, che sfrutta la frenata rigenerativa. “Abituarsi a utilizzare un solo pedale sia per l'avvio che per l'arresto può creare confusione in situazioni di emergenza quando è necessario sbattere rapidamente il pedale del freno vero e proprio”, riferisce la CNN.

Stando allo studio le auto elettriche maggiormente coinvolte, per ovvie ragioni, sarebbero quelle a marchio Tesla, protagonista in questi giorni del famoso “caso” di Chicago.