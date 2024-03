Auto elettriche o idrogeno? Non c'è partita: le BEV hanno venduto 1.000 volte di più

L'elettrico e l'idrogeno sono senza dubbio le due tecnologie più recenti applicate al mondo delle auto, ma fino ad oggi non c'è stata storia, visto che la sfida vede un unico grande vincitore, le BEV.

Fino ad una dozzina di anni fa, come ricorda la MIT Technology Review, autorevole rivista fondata dal prestigioso MIT di Boston, sembravano essere due appunto le tecnologie pronte a sostituire le auto a combustione interna, ma se da una parte le vetture a batteria hanno suscitato sempre più interesse, dall'altro quelle a idrogeno, nonostante case automobilistiche di prestigio credano ancora nella tecnologia, sembrano ormai relegate ad una nicchia.

Il colpo del ko, forse, è giunto pochi giorni fa, quando la Shell ha deciso di chiudere tutte le stazioni a idrogeno della California. E i numeri parlano chiaro: nell'ultimo anno le vendite di auto elettriche in tutto il mondo hanno superato quota 10 milioni, a cui vanno aggiunte anche 4 milioni di plug-in hybrid, mentre le auto a idrogeno si sono fermate a quota 14.000, di conseguenza si tratta di un rapporto di uno a mille: per ogni auto H ne vengono vendute 1.000 elettriche.

E se ancora questi dati non vi convincessero, basti pensare che nel corso del 2023 il market share delle BEV è aumentato di un terzo circa, mentre quello delle auto a idrogeno è sceso della stessa percentuale.

Un chiaro indizio che qualcosa non stia andando per il verso giusto per quanto riguarda le vetture a celle a combustibile, lo si capisce chiaramente anche dallo sconto da record di Toyota per la sua Mirai a idrogeno, ben 40mila dollari più altri 15k di carburante gratuiti.

A complicare la diffusione dell'idrogeno, il fatto che vi siano pochissime stazioni, ma anche i costi di mantenimento delle stesse vetture, a differenza di quelle a batteria che di fatto comportano una manutenzione a costo zero.

«Anche i veicoli a batteria sono stati frenati dalle infrastrutture. La grande differenza, però, è che è possibile ricaricare i veicoli praticamente ovunque ci sia un allacciamento elettrico», precisa la rivista del MIT. L'idrogeno è quindi definitivamente vicino al declino? Non è detto, visto che le aziende, a cominciare dalla sopracitata più volte Toyota, sono convinte che alla fine questo tipo di alimentazione possa trovare maggiore sfogo nei veicoli commerciali, come ad esempio furgoni e camion, ma anche negli aerei e nelle navi. Staremo a vedere quello che succederà.

