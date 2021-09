Le auto elettriche e quelle ibride superano le diesel in Europa: sorpasso storico

Da ben oltre un secolo i veicoli alimentati a diesel e a benzina dominano largamente il mercato delle autovetture. Fino a poco tempo fa il market share di queste motorizzazioni era totalizzante, ma nel prossimo futuro le cose cambieranno drasticamente.

In effetti sono appena stati condivisi i dati di vendita sulle autovetture ad agosto per quanto concerne il mercato europeo, e la somma delle immatricolazioni di esemplari elettrici e ibridi ha superato quella relativa alle auto diesel.

A riportare il tutto è JATO Europe, che attraverso l'infografica visibile in fondo alla pagina ha reso molto chiaro il trend. Ad agosto le auto completamente elettriche e quelle ibride plug-in hanno ottenuto il 21 percento di market share con 151.737 consegne totali, mentre l'alimentazione diesel si è fermata al 20 percento con 141.635 unità distribuite.



Non si tratta del mese migliore di sempre per le EV in termine di valore assoluto, ma il sorpasso è comunque stupefacente se consideriamo che nel 2018 i veicoli a batteria erano praticamente irrilevanti. A ogni modo le auto a benzina dominano ancora la scena col 56 percento di market share.



Spostandoci sui singoli modelli, a svettare è la Dacia Sandero con 14.961 unità vendute. In seconda posizione c'è la Volkswagen Golf con 13.664 esemplari, mentre a chiudere il podio ci pensa la Toyota Yaris a 12.594 unità. Tra i modelli a emissioni zero trionfa la Volkswagen ID.3 con 7.904 preferenze, ma la Tesla Model 3 le sta col fiato sul collo a 7.824 consegne. Al terzo posto si colloca la Volkswagen ID.4 grazie a 4.624 acquisti.



Nel breve periodo la scelta per le auto elettriche diventerà spiazzante, poiché tutte le case automobilistiche stanno effettuando una rapida transizione. Skoda ad esempio ha accantonato persino le plug-in hybrid per puntare tutto sulle BEV, ma non mancano le eccezioni: BMW non ha fretta di abbandonare il motore a combustione interna.