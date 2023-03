Auto elettriche, quali sono i guasti più comuni? Ecco cosa dice l'ADAC

Quali sono i guasti più comuni per quanto riguarda le auto elettriche? Con la maggiore diffusione degli EV sulle nostre strade, aumentano anche gli interventi dei meccanici su questo tipo di veicoli, e la batteria di avviamento sembrerebbe essere quella che si rompe maggiormente.

La batteria di avviamento è utilizzata in un'automobile per inserire l'impianto elettrico e nel contempo alimentare il motorino di avviamento nonché altre parti elettriche della stessa auto.

Secondo quanto spiegato dall'ADAC, acronimo di Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V., più grande club automobilistico d’Europa, nel 2022 sono state 52mila le auto elettriche in panne, un dato che è stato più del doppio rispetto all'anno precedente.

In tutti i casi segnalati la batteria di avviamento ha creato più del 50% dei problemi agli automobilisti, un guasto alla batteria da dodici volt. Se si prendono in considerazione solo le 100% elettriche, gli interventi per i soccorsi scendono a 19.200, e anche in questo caso è stata la batteria da 12 Volt a creare i maggiori grattacapi (55,6 per cento del totale degli interventi).

La seconda causa di guasto è stata invece la rottura dell'impianto elettrico del veicolo (17,8%), mentre la batteria ad alta tensione è stata responsabile del 7,4 per cento dei guasti. Ci sono state poi chiamate per pneumatici e ruote difettosi (11,8%), nonchè serrature che non si aprivano, ma in generale, più di tre quarti degli interventi ha riguardo un problema con l'impianto elettrico, come del resto è normale che sia tenendo conto che le vetture di oggi sono fortemente “elettricizzate”, soprattutto gli EV.

In ogni caso il problema della batteria di avviamento non deve sorprendere più di tanto tenendo conto che lo stesso accade anche per le auto alimentate a benzina e diesel: si tratta quindi di un guasto piuttosto comune fra i proprietari di auto.

La nazione tedesca è una delle grandi patrie degli EV in Europa e nel mondo: basti pensare che in Germania circolano un milione di auto elettriche, contro le sole 68mila in Italia. Eppure, da un recente sondaggio, 3 su 4 in Germania non vogliono le auto elettriche: una situazione indecifrabile.