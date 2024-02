Auto elettriche, in Giappone gli enormi profitti delle ibride alimenteranno le green

Il futuro del green dipende dal green. Sì, rischia di apparire una sorta di trabocchetto, o addirittura una di quelle barzellette "avanguardiste", e invece è proprio ciò che sta accadendo in Giappone. Nel Paese del Sole Levante il mercato delle auto ibride viaggia come non mai, facendo segnare dei profitti record che vengono riutilizzati così...

Le aziende automobilistiche giapponesi, o alcune di queste, sembrerebbero aver trovato una nuova miniera d'oro. Infatti, i brand che nelle proprie gamme offrono una vasta offerta di modelli ibridi, per esempio Honda, Toyota e Mazda, negli ultimi anni hanno registrato un aumento costante dei profitti relativi alle vendite. Un caso oppure una realtà? Beh, abbiamo una sorta di prova del nove (proposta da InsideEVs), infatti i brand che non offrono molte soluzioni hybrid, come Nissan e Mitsubishi, navigherebbero in acque più torbide al momento (Nissan vuole abbassare i costi degli EV con le batterie LFP: sfida a Tesla e BYD).

I profitti "ibridi" invece, arrivati a far segnare cifre da record, vengono poi utilizzati per finanziare la sfrenata corsa all'elettrificazione. Nonostante la visione del full-electric non goda di troppa visibilità nel Paese del Sol Levante, per esempio Toyota sta sviluppando nuovi motori termici in barba ai trend del mercato, il futuro dell'automotive chiama a raccolta tutti, e nessuno vuole farsi trovare impreparato.

Secondo una nota pubblicata da Automotive News (e riportata da InsideEVs) "la nuova ondata di auto alimentate a batteria arriverà nella seconda metà del decennio, quando le case automobilistiche giapponesi affermeranno che la domanda di veicoli elettrici decollerà davvero. I veicoli elettrici, dicono, saranno concorrenti di livello mondiale che sfrutteranno nuove tecniche di produzione e forse anche batterie a stato solido". E al momento, continua la nota, "le case automobilistiche giapponesi sono impegnate a trarre profitto dalle loro linee di transizione". In conclusione: "i profitti ibridi oggi potrebbero aiutare ad alimentare le vendite di veicoli elettrici domani".