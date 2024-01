Auto elettriche, in Germania Volkswagen ha superato Tesla: il vento sta cambiando?

Nel corso del 2023 si è chiacchierato moltissimo di Volkswagen. Fra vendite in calo e operai licenziati, la storica azienda di Wolfsburg è finita spesso e volentieri sotto i riflettori, ma alla fine l'anno da poco passato non è stato poi così negativo.

Volkswagen ha chiuso infatti con un +34,7% in quanto ad auto elettriche, uno score importante, che anche se probabilmente al di sotto delle previsioni del marchio, ha permesso alla stessa casa di primeggiare nel mercato green di casa.

VW è stata infatti l'azienda che ha venduto più auto elettriche in assoluto in Germania secondo i dati ufficiali della KBA, l’Autorità federale dei trasporti automobilistici. In totale i veicoli immatricolati sono stati 70.600 con una crescita dell'11,7% rispetto al 2022 e superando Tesla, che invece si è fermata a quota 63.700 vetture, registrando un calo rispetto al market share del 9 per cento su base annua.

Se è vero che la Tesla Model Y è stata l'auto elettrica più venduta in assoluto (45.800 immatricolazioni), è chiaro come vi sia la sensazione che forse il vento stia cambiando, e il mercato dell'elettrico, che sembrava fino a un paio d'anni fa quasi un monopolio Tesla, sta ora vedendo diversi attori protagonisti, a cominciare proprio da Volkswagen.

E' vero, VW offre 5 modelli di elettriche (ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 e ID.Buzz), contro le 4 di Tesla, ma in ogni caso il sorpasso è decisamente importante. Oltre a Volkswagen si segnala anche l'ottima performance di BMW, che nel 2023 ha venduto tonnellate di auto elettriche, e bene anche Mercedes, a conferma di quanto le tedesche stiano tornando a fare la voce grossa in patria.

"I produttori di automobili tedeschi sono stati relativamente in ritardo per quanto riguarda l'elettrico. Tuttavia, ora hanno un portafoglio di prodotti abbastanza ampio e interessante", ha commentato il capo della divisione mobilità per l'Europa occidentale di EY, Constantin Gall.

Resta comunque da capire cosa succederà nel 2024, un anno ricco di incertezze per via degli incentivi eliminati dal governo: le green cresceranno ancora o si registrerà un preoccupante passo indietro?