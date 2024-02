Auto elettriche, in Germania vendite a -55% a gennaio 2024 con la fine degli incentivi

Già vi avevamo parlato di un crollo drastico della domanda di veicoli elettrici in Germania per via della fine degli incentivi statali. Ecco un aggiornamento con i dati di gennaio: si parla addirittura di -55%, ovvero un disastro per il paese che doveva essere: "il più green d'Europa".

La Germania, come molti altri paesi europei, ha incentivato a lungo l'acquisto di veicoli elettrici attraverso sgravi fiscali e detrazioni. Tuttavia, a dicembre, il governo tedesco ha deciso improvvisamente di porre fine a questo programma di incentivi, con conseguente crollo delle vendite di veicoli elettrici nel paese.

Rispetto a dicembre 2023, le vendite di nuovi veicoli elettrici sono diminuite del 54,9%, mentre le vendite di ibridi plug-in sono scese del 19,6% nel primo mese del 2024. D'altro canto, i mercati dei veicoli a motore a combustione interna hanno registrato un modesto aumento, con un incremento del 9,1% per i veicoli a benzina e del 9,5% per quelli diesel.

Nonostante la leggera ripresa nel settore dei veicoli a motore a combustione interna, il mercato automobilistico tedesco nel complesso ha subito una contrazione dell'11,7% rispetto a dicembre 2023, secondo Auto Business Insight. Sebbene l'improvvisa cessazione degli incentivi fiscali abbia senza dubbio contribuito al crollo delle vendite di veicoli elettrici, non è l'unico fattore responsabile di questa tendenza negativa.

Il declino delle vendite è iniziato a dicembre. Secondo esperti come Constantin Gall, partner senior di EY per i mercati dell'Europa occidentale, hanno attribuito la diminuzione delle vendite all'instabilità economica, ai costi di finanziamento elevati e alle tensioni geopolitiche. Anche se la mancanza di incentivi è comunque un fattore che pesa ancora molto per i consumatori. In Italia, i primi fondi stanziati per le auto termiche sono già esauriti in poco più di un mese, si attende marzo per i nuovi incentivi mirati all'acquisto di auto elettriche e ibride.

Questa situazione ha dato il via a una guerra dei prezzi in Germania, con aziende come Volkswagen, Tesla e BYD che hanno annunciato riduzioni degli importi dei propri modelli a batteria. Tuttavia, con le prospettive economiche ancora incerte, gli analisti prevedono che i tagli dei prezzi potrebbero continuare nel corso del 2024 mettendo a dura prova le aziende automobilistiche più piccole del settore dei veicoli elettrici.

L'associazione automobilistica tedesca, la VDA, prevede una crescita del 2% nel mercato automobilistico globale nel 2024, avvicinandosi ai livelli pre-pandemici. Tuttavia, la previsione per il mercato automobilistico tedesco è meno rosea, con una contrazione dell'1% e una diminuzione del 25% rispetto ai livelli pre-pandemici. Insomma, non una bella situazione.