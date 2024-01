Auto elettriche, in Germania pioggia di sconti dopo stop incentivi: -10.000 euro per Dacia

In Germania, dopo la fine degli incentivi per l'acquisto di auto elettriche, il mercato delle quattro ruote EV si è risvegliato in quella che potremmo definire una vera e propria guerra di super sconti, con tagli di listino fino a 10.000 euro.

Ad annunciarlo, commentando anche le varie ragioni che hanno portato i brand automobilistici a prendere tali decisioni, è stato il quotidiano economico tedesco Handelsblatt che, ripreso dall'ANSA, ha riferito che "dalla fine del programma di incentivi, le e-car vengono vendute con sconti elevati, altrimenti BMW, Volkswagen e Mercedes non entrerebbero sul mercato". Ovviamente il riferimento è alla situazione tedesca, visto che solamente poche settimane fa la Germania aveva detto stop agli incentivi per le auto elettriche.

Nello specifico, passando le varie proposte tedesche sotto la lente d'ingrandimento, "il leader di mercato Volkswagen - continua Handelsblatt (via ANSA) - offre sconti fino a 7.700 euro sui suoi modelli ID.4 e ID.5, mentre Dacia, fornitore low-cost di Renault, sta riducendo i suoi prezzi di 10.000 euro". Dunque, i prezzi delle automobili elettriche starebbero letteralmente crollando, con l'obiettivo di sostenere il peso di un mercato che si ritrova impantanato, sia per la decisione del governo (dettata dalla necessità di far fronte a un buco di bilancio) che per un calo di interesse degli automobilisti tedeschi (cosa succede in Germania? 'Cala interesse per le elettriche').

L'altro obiettivo di tale decisione è anche quello di contrastare Tesla che starebbe "mettendo sotto pressione anche Mercedes, BMW e Audi". Inoltre, come per lo scenario italiano, anche in Germania Handelsblatt riporta una situazione difficile per i possessori di auto full-electric. Una risicata proposta di strutture, soprattutto per quanto riguarda i punti di ricarica, di fronte a quello che si prospetta essere il cambiamento più importante nella storia dell'automotive, una "trasformazione senza precedenti" come sottolinea ancora il quotidiano tedesco.