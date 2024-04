Auto elettriche Germania, altro mese terribile: -29% a marzo 2024

Il portale di informazione ANSA ha riportato dei dati preoccupanti riguardo il mercato delle auto elettriche in Germania. Il paese, da sempre considerato trainante nei confronti della transizione elettrica, sta vivendo un periodo di fluttuazione che da un paio di mesi a questa parte sta portando le vendite verso il basso.

In generale, le vendite dei modelli a batteria sono crollati del 29% e i modelli ibridi plug-in del 4,5% nel mese di marzo. Anche il mercato nel suo complesso ha subito una battuta d'arresto, registrando un decremento del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un totale di 263.844 nuove immatricolazioni. Del resto, anche il mese di febbraio non è stato positivo per le vendite di auto elettriche in Germania (ve ne abbiamo parlato in un precedente articolo).

Particolarmente preoccupante è l'aumento delle emissioni medie di CO2, salite del +3,1% a marzo, che hanno raggiunto i 124,4 g/km, anche se non dipende strettamente solo dal mercato automobilistico. Secondo la Federal Motor Transport Authority (Kraftfahrt-Bundesamt) però, la diminuzione più marcata delle vendite è stata riscontrata nel segmento dei privati (-9,4%), mentre le vendite alle aziende e ai professionisti hanno subito una flessione del 4,7%. Sintomo quindi che sono i consumatori ad aver optato principalmente per scelte diverse rispetto all'elettrico. Sicuramente, una della cause di questo calo di vendite dei veicoli elettrici in Germania, è da attribuire alla riduzione degli incentivi governativi.

Tra i marchi automobilistici tedeschi, BMW è riuscita a mantenere una leggera crescita dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, gli altri marchi hanno segnato un arretramento significativo rispetto a marzo 2023: Audi (-37,9%), Mini (-34,3%), Mercedes (-22,8%), e Smart (-17,2%). Anche Ford (-7,8%), Volkswagen (-3,4%) e Opel (-2,7%) hanno registrato cali minori.

Guardando invece i marchi esteri, la KBA ha segnalato un aumento significativo delle immatricolazioni per Mitsubishi (+225,4%), seguita da Citroen (+91,9%), Volvo (+36,9%), Toyota (+30,0%), e Seat (+21,7%). Le crescita a una cifra includono Peugeot (+9,4%), Kia (+5,0%), e Skoda (+1,8%). Tuttavia, si sono verificate diminuzioni per Fiat (-20,9%), Mazda (-3,3%), e Hyundai (-3,2%).

Motul Olio per Moto 7100 4T 10W40 4L è uno dei più venduti oggi su