Auto elettriche Germania: senza incentivi vendite in forte calo e aumentano i diesel

Per il secondo mese consecutivo, dopo gennaio 2024, la Germania registra un dato preoccupante nelle vendite di auto elettriche. Tutta colpa, secondo gli analisti, dell'abolizione degli incentivi per l'acquisto di BEV che sta facendo desistere i tedeschi.

Se infatti nel corso del 2023 il mercato tedesco delle green ha continuato a guadagnare percentuali, da quando il governo centrale ha deciso di abolire gli aiuti si è registrata una netta inversione di tendenza.

A febbraio 2024 il mercato generale delle automobili in Germania è cresciuto del 5,4 per cento per un totale di 217.388 auto immatricolate, con un aumento dell'11,8 per cento su base annua tenendo conto anche del numero di auto vendute a gennaio (totale 430.941, dati dell'Autorità federale dei trasporti automobilistici del paese). Lo scorso mese si è registrato un incremento di tutti i sistemi di propulsione ad eccezione delle sopracitate auto elettriche, che sono diminuite nei primi 60 giorni del 2024, con un -15,4 per cento a febbraio. Se si prende in considerazione la quota di mercato, si è passati dal 15,7 per cento del 2023 al 12,6 per cento attuale (dati ACEA).

Di contro è aumentata la vendita delle auto ibride plug-in (+22,3%), e tecnologia maggiormente cresciuta il mese scorso. Bene anche gli ibridi, +17,6%, mentre le benzina sono rimaste sostanzialmente stabili, +2,3%. Colpisce la crescita dei diesel, visto che in Germania c'è stato un aumento del 9,7 per cento, contro una generale diminuzione in Europa del 5,1 per cento. In Spagna, giusto per avere una maggiore idea di quanto significhi il dato, il gasolio è calato del 17,4 per cento, mentre in Francia del 30,5.

Come interpretare tali numeri? Difficile dare una risposta certa e la prima che verrebbe, a caldo, è che senza gli incentivi le vendite delle auto elettriche faticano, e non poco. Lo vediamo anche in Italia dove la quota di mercato nel 2024 è imbarazzante, meno del 3%. Ma allora come si spiega la Norvegia, paradiso delle auto elettriche, che ha eliminato gli incentivi ma che ha una quota di mercato di elettriche del 90 per cento nel 2024?

Il noto Paese nordico ha iniziato anni fa ad adottare pratiche ambientali e sostenibili, favorendo la vendita di green a livello fiscale fino a che l'acquisto dell'auto elettrica è divenuta una pratica assolutamente quotidiana al punto che oggi i norvegesi non devono essere più “convinti” nell'acquisto. Va inoltre precisato che il governo tedesco, a differenza di quello norvegese (e in generale dei Paesi nordici), è sempre stato piuttosto scettico sull'adozione delle elettriche, più convinto invece dei biocarburanti e delle termiche, situazione molto simile a quanto avviene in Italia.

Più specificatamente in merito alle auto più vendute in Germania a febbraio 2024, la Volkswagen Golf, disponibile da gennaio nel modello 2024, ha conquistato la vetta con 10.150 immatricolazioni davanti alla Tesla Model Y, seconda a quota 5.408 e alla Tiguan (5.140). Seguono la T-Roc e la Passat, quindi la Skoda Octavia, l'Opel Astra, la Corsa la Seat Leon e l'Audi A4.

