Auto elettriche, in Germania gli incentivi da 10mila euro esauriti in 24 ore

Il Ministero federale dei trasporti tedesco ha istituito un programma di finanziamento per promuovere la transizione energetica, che prevedeva fino a 10.200 euro per l'acquisto di un sistema solare con accumulo di energia e una stazione di ricarica per veicoli elettrici. Dopo sole 24 ore, sono state ricevute e approvate 33.000 domande.

L'apprezzamento per veicolo elettrici in Italia è bassissimo, n modo per incentivare l'acquisto possono essere dei bonus specifici. Il programma avviato dalla Germania aveva un budget di 300 milioni di euro, parte di un fondo di finanziamento complessivo di 500 milioni di euro. Per coloro che non hanno potuto beneficiare del programma a causa dell'esaurimento dei fondi, il Ministero dei Trasporti ha annunciato che i restanti 200 milioni di euro del fondo non saranno resi disponibili fino all'anno successivo.

In Germania, ci sono vari programmi di finanziamento a livello regionale per sostenere l'installazione di impianti fotovoltaici. Molti di questi includono un finanziamento per l'acquisto di impianti fotovoltaici da balcone. (un sussidio tra i 200 euro o 350 euro che arriva anche a 500 euro nella regione del Meckleburgo-Pomerania).

Quanto al costo della benzina, Carrefour ha aperto un programma per vendere la benzina al prezzo di costo, questo per aiutare i consumatori in merito al rincaro dei carburanti.