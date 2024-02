Auto elettriche Germania 2024, prospettive negative: 'In calo per la prima volta?'

Il mercato dei modelli Full Electric trema in Germania. Quello che pareva essere il Paese più avanzato per quanto riguarda lo sviluppo della nuova mobilità green, insieme alla Norvegia, adesso rischia seriamente di regredire: "Per la prima volta in otto anni, le vendite di auto elettriche rischiano di diminuire".

A rivelarlo è il magazine online Automobile Propre, che riporta i dati della VDA, l'Unione dell’industria automobilistica tedesca, sulle prospettive di mercato per il 2024. Secondo le previsione all'orizzonte non ci sarebbe niente di buono, anzi addirittura si parla di "collasso dell'elettrico". La colpa è da additare anche, se non soprattutto, al Governo tedesco, che ha deciso di dire stop agli incentivi per le auto elettriche, con blocco immediato. Una mossa necessaria secondo Robert Habeck, ministro tedesco dell'Economia, che ha rivelato: "Il prezzo da pagare per mantenere la rotta di un piano che mira a lottare contro il cambiamento climatico".

La decisione del Bundesregierung (Governo) "potrebbe avere conseguenze disastrose per il mercato delle auto elettriche in Germania", nonostante alcuni produttori abbiano già annunciato di voler coprire autonomamente il bonus per l'acquisto di EV fino al 31 marzo, ma "probabilmente - continua l'articolo a firma di Valentin Cimino - questo non basterà". I dati di VDA, infatti, rivelano che il numero delle vendite di auto elettriche in Germania è destinato a scendere per la prima volta dal 2016: "Potrebbe verificarsi un calo storico del 14%".

Ma riprendendo i numeri della VDA e le parole di Automobile Propre: "Le vendite potrebbero stagnare intorno alle 450.000 unità nel 2024 (rispetto alle 524.000 del 2023)". A pesare su questo calo non solo lo stop dell'ecobonus tedesco, ma l'economia in generale, con prezzi in rialzo anche a causa dell'inflazione e delle infrastrutture di ricarica insufficienti. Un problema, quest'ultimo, che a quanto pare non si limita solamente alla Germania: in UK il 70% degli automobilisti è insoddisfatto della rete di ricarica. Infine, fa sapere il sito belga, "se le previsioni di VDA si rivelassero corrette, la quota di auto elettriche scenderebbe al 16% nel 2024, rispetto al 18% circa nel 2023".