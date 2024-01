Auto elettriche e freddo glaciale: cosa ha causato le scene di panico a Chicago?

Nelle ultime ore ha fatto molto scalpore ciò che è successo a Chicago, con decine di Tesla bloccate ai Supercharger a causa dell’anomalo freddo polare che sta imperversando in Illinois. Le scene e le notizie sono state alquanto apocalittiche ma come sono andati davvero i fatti?

Gli utenti sul posto hanno subito raccontato di “robot del tutto morti”, abbiamo visto addirittura qualcuno che è stato costretto a chiamare un carro attrezzi per trasportare altrove la sua Tesla del tutto scarica, impossibilitata a caricare. Cosa ha generato tutto questo panico? Tra l’altro presso stazioni Supercharger, con la rete Tesla che solitamente è la più affidabile fra tutte (quanto sono affidabili le colonnine di ricarica?). Cerchiamo dunque di capire le cause che hanno portato alle scene di panico viste sul web.

Innanzitutto, a causa del freddo eccezionale piombato nell’area metropolitana di Chicago, lo scorso lunedì 15 gennaio 2024 3 stazioni Supercharger su 13 risultavano chiuse. Purtroppo si sa, il freddo, le batterie e l’elettricità non vanno quasi mai d’accordo: con temperature sotto zero, come successo a Chicago, è possibile che i cavi si ghiaccino, inoltre la strumentazione elettronica può non avere le giuste performance e la corretta efficienza, cosa che può portare a malfunzionamenti e addirittura a vetture totalmente “spente” come successo al Supercharger di Oak Brook.

Passando alla gente costretta a chiamare un carro attrezzi per trasportare la propria Tesla: si tratta (anche) di persone che hanno ritrovato la batteria della loro auto “a terra” dopo averla parcheggiata qualche giorno in aeroporto. Tesla dichiara che le sue auto possono consumare l’1% di batteria al giorno quando parcheggiate, con la Modalità Sentinella attiva però il consumo sale al 15%-per-day, motivo per cui dopo qualche giorno di stop la batteria può risultare quasi inutilizzabile (anche se dopo una certa soglia la modalità si disattiva per risparmiare energia, di tutto ciò abbiamo parlato nel nostro articolo Luci e ombre della Modalità Sentinella di Tesla). Fin qui niente di nuovo, peccato che vicino all’O’Hare International Airport almeno tre Supercharger fossero fuori uso a causa delle temperature, dettaglio che ha causato alcune delle scene di panico viste in TV.

Anche la chimica delle batterie ha contribuito ad aumentare i problemi: molte Tesla in circolazione, infatti, montano batterie LFP, in particolare i modelli Standard Range. Queste batterie litio-ferro-fosfato hanno sicuramente dei vantaggi (possono essere ricaricate sempre al 100% senza che si danneggino), non mancano però gli svantaggi, mal sopportano il freddo estremo ad esempio, motivo per cui alcuni utenti non sono riusciti a ricaricare la propria vettura. Per chi vive in luoghi molto freddi d’inverno è consigliabile acquistare auto elettriche con batterie NMC, a Chicago però - ricordiamolo - il freddo glaciale di questi giorni non è uno standard, non si verificava da un bel po’, ha dunque colto un po’ tutti di sorpresa.

Arriviamo così a parlare del pre-riscaldamento della batteria. Per avere una ricarica ultra rapida, le batterie attuali necessitano di una temperatura adatta, motivo per cui gli EV più avanzati riescono a “preparare” la ricarica attivando un pre-riscaldamento che anticipa la ricarica vera e propria. Un’operazione energivora che sulle Tesla può arrivare a consumare dai 7,5 ai 12 kWh, soprattutto se la temperatura esterna è estrema. Molte Tesla eccessivamente scariche non sono dunque riuscite a fare il pre-riscaldamento, concedendo ai loro proprietari soltanto una ricarica estremamente lenta; anche quando il pre-riscaldamento si attiva al Supercharger, comunque possono passare 10-15 minuti extra per raggiungere la temperatura ottimale per la ricarica Fast Charge, tutto tempo in cui la vettura non guadagna alcun chilometro di autonomia. A Chicago, c’è chi ha aspettato 10 minuti solo per riscaldare la batteria alla colonnina dopo aver passato ulteriori 20 minuti a pre-riscaldare la vettura in strada, dunque tanta energia perduta e tempo sprecato a causa delle basse temperature.

Arriviamo così alle conclusioni: le auto elettriche e il freddo estremo non vanno assolutamente d’accordo, almeno con le tecnologie attualmente in uso, magari tra qualche anno non sarà più così. Chi vive in luoghi molto freddi, o comunque può vivere “gelate eccezionali”, deve sicuramente prepararsi all’evenienza, magari trovando il giusto tempo per pre-riscaldare la propria batteria e ricaricando in luoghi al chiuso, dove le temperature sono meno estreme. Poi ogni caso è a se stante, Andrea Galeazzi ha caricato l’auto elettrica anche a -9 gradi senza avere problemi; di contro la storia di Chicago è stata eclatante e ha dato modo a tutti di avere nuovi argomenti di cui parlare in merito agli EV.



Secondo una compagnia norvegese, fra l'altro, le auto termiche sarebbero meno affidabili delle elettriche alle bassissime temperature, si tratta dunque di un tema particolarmente interessante da approfondire.