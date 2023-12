Auto elettriche e fotovoltaico, boom e crescita esponenziale: 'È iniziata la rivoluzione'

I numeri non mentono: negli ultimi anni la crescita delle auto elettriche e del fotovoltaico è stata impressionante, al punto che si può parlare di aumento esponenziale. E' vero, il peso delle auto elettriche è solo del 3,9%, ma in ogni caso c'è modo per sperare in futuro.

A sottolineare i dati è stato il professor Gianni Silvestrini, ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e il Politecnico di Milano, direttore generale del ministero dell’Ambiente nonché direttore scientifico del Kyoto Club e della rivista QualEnergia, uno che in materia se ne intende parecchio quindi.

Attraverso la propria pagina X ha pubblicato un grafico (che trovate qui sotto) in cui si evidenza la crescita indubbia delle auto elettriche, 15 milioni dal 2010 ad oggi, e del fotovoltaico, la cui potenza è cresciuta di 5 volte dal 2015 al 2023.

"Queste tendenze – le parole di Silvestrini a Fanpage - sono state riportate in un rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia, un riferimento a livello internazionale nato inizialmente per difendere i fossili nel '74. Negli ultimi anni però l'IEA ha compreso che la rivoluzione è proprio qui. Era scettica sulle rinnovabili se penso solo a dieci anni fa. In un rapporto uscito un mese fa ha detto che le due tecnologie che sono coerenti con l'Accordo di Parigi sul clima sono proprio il fotovoltaico e la mobilità elettrica, e lo si vede benissimo da questo grafico. Stanno crescendo in maniera esponenziale. Stanno crescendo anche perché i prezzi del fotovoltaico, delle auto elettriche e delle batterie stanno calando”.

Silvestrini si dice ottimista, anche semplicemente guardando i costi: “Oggi un modulo fotovoltaico costa dieci volte di meno rispetto a 12 anni fa. Vale per l'eolico, per le batterie. C'è la grande spinta che viene dal fatto che queste soluzioni saranno più convenienti. Un'auto elettrica fra qualche anno costerà meno di un'automobile convenzionale. Questa forza portata dall'innovazione tecnologica fa ben sperare”.

E a proposito di auto elettriche, come detto in apertura in Italia non siamo messi benissimo: “Sull'auto elettrica Marchionne (che diceva che era sbagliato puntare solo su una tecnologia) non ci credeva – ricorda Silvestrini - la FIAT non ci credeva, e ora siamo totalmente in grave difficoltà. Non abbiamo saputo capire che c'era questa onda che partiva”.

In ogni caso siamo all'alba di una nuova era? “Sì, diciamo così, siamo proprio agli inizi. I numeri comunque ci dicono che 15 milioni di auto elettriche sono state vendute nel mondo nel 2022. Comincia a essere un mercato significativo”.