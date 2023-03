Auto elettriche, Ford ha già perso 6 miliardi di dollari per stare al passo con Tesla

Sono ingenti le perdite di Ford con l'obiettivo di diventare il principale produttore di auto elettriche e contrastare Tesla. Nel 2021, anno in cui risalgono i primi investimenti, le perdite sono state di 900 milioni di dollari, altri 2,1 miliardi l'anno scorso, e infine 3 miliardi di euro come da previsione per l'anno da poco iniziato, il 2023.

Un totale quindi di ben 6 miliardi di dollari, che ovviamente per Ford rappresentano una cifra minima ma che comunque non si possono non evidenziare. John Lawler, CEO di Ford, si dice in ogni caso non preoccupato: “Col nostro piano, possiamo dire di aver rifondato Ford, creando segmenti di business che forniscono nuovi gradi di chiarezza strategica, intuizione e responsabilità. Stiamo trasformando il modo in cui pensiamo, prendiamo decisioni, gestiamo l'azienda e allochiamo il capitale”.

Secondo il numero uno della più antica azienda di automobili al mondo, la divisione elettrica di Ford deve essere vista come una sorta di start-up, una nuova azienda del settore EV: “Come tutti sanno, le startup di veicoli elettrici all’inizio perdono denaro mentre investono in capacità, sviluppano conoscenze, costruiscono volumi di vendita e guadagnano quote di mercato”.

Ford è convinta che nei prossimi anni le perdite verranno ripianate, grazie ad un aumento della produzione e quindi delle vendite dei modelli principali come la Mustang Mach-E e il Ford F-150 Lightning, vetture molto amate oltre oceano.

Se tutto andrà come previsto, tenendo conto anche degli investimenti nel centro di produzione delle batterie in Kentucky, Tennessee e Michigan, solo dal 2026 le auto elettriche diventeranno profittevoli per Ford, alla luce anche dei nuovi modelli in uscita nell'immediato futuro.

Su tutti spicca lo splendido Ford Explorer 2024 elettrico che l'ovale blu ha presentato in settimana stravolgendo il vecchio modello. Ford sta inoltre pianificando una riduzione dei costi di 2,5 miliardi di euro riguardanti le auto a combustione, e per il 2023 l'azienda prevede un guadagno di 9-11 miliardi di dollari.

Come si evince da tutti questi numeri, l'azienda Made in Usa crede fortemente nell'elettrico, mentre storce il naso nei confronti dei carburanti sintetici. A riguardo Marco Alù Saffi di Ford ha spiegato: “Gli e-fuel costeranno 5 euro al litro”, sicuramente non delle prospettive interessanti riferendosi all'acceso dibattito creatosi in seno all'Ue in queste ultime settimane.