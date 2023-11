Auto elettriche, da Ford a Mercedes passando per GM: le big si scoprono in difficoltà

Il terzo trimestre del 2023 non è stato un periodo troppo fortunato per le case automobilistiche produttrici di auto elettriche. Spazziamo subito via ogni dubbio: gli EV stanno crescendo nel mondo, ma le aziende stanno faticando a rendere il prodotto profittevole per loro.

Complice la tecnologia ancora per certi versi recente e costosa, il mercato che comunque non ha ancora assorbito in massa le elettriche prodotte, il fatto che le aziende hanno dovuto riorganizzare il proprio modo di lavorare a 360 gradi dopo decenni passati ad utilizzare pressochè lo stesso metodo lavorativo, la concorrenza cinese e la crisi economica mondiale, le varie case che producono auto si stanno trovando in difficoltà.

E basta leggere le dichiarazioni dei grandi “boss” per capirlo, a cominciare ad esempio da Jim Farley, CEO di Ford, secondo cui gli automobilisti hanno troppa ansia da ricarica. Il numero uno dell'ovale blu è sempre stato un grande sostenitore delle auto a zero emissioni, e nel corso della conferenza stampa di presentazione degli utili del terzo trimestre ha spiegato: “La nostra attività non è mai a corto di sfide, soprattutto in questo momento con l'evoluzione del mercato dei veicoli elettrici e i nuovi concorrenti globali provenienti dalla Cina, nonché le innovazioni tecnologiche”.

Poi Farley ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto eloquenti: "Un ottimo prodotto non è più sufficiente nel settore dei veicoli elettrici. Dobbiamo essere totalmente competitivi sui costi”, aggiungendo che per i consumatori “l’accessibilità economica è un problema” quando si tratta di veicoli elettrici.

Situazione simile in casa GM dove l'ad Mary Barra ha annunciato il rallentamento del lancio di nuovi modelli elettrici per ridurre i costi: "Stiamo riducendo i nostri costi fissi di 2 miliardi di dollari al netto degli ammortamenti all'uscita dal 2024. Stiamo anche moderando l'accelerazione della produzione di veicoli elettrici in Nord America per proteggere i nostri prezzi, adeguarci alla crescita più lenta della domanda a breve termine e implementare l'efficienza ingegneristica e altri miglioramenti che renderanno i nostri veicoli meno costosi da produrre e più redditizi".

Gm e Honda, il giorno dopo le parole di Barra, hanno fatto sapere di aver terminato la loro partnership per sviluppare delle auto elettriche economiche, ed inoltre, all'inizio di questa settimana, General Motors ha comunicato di aver rinviato i lavori per uno stabilimento di pick-up elettrici da 4 miliardi di dollari.

Anche Mercedes-Benz ha fatto sapere che il tasso di adozione delle auto elettriche è inferiore al previsto, comunicando che gli utili sono diminuiti in quanto i margini sui veicoli elettrici sono risultati al di sotto delle previsioni.

Infine Tesla, che nel corso della conferenza di presentazione degli utili, tramite Elon Musk, si è detta preoccupata dal fatto che gli alti tassi di interesse stanno rendendo più difficile l'acquisto di un'auto elettrica, non escludendo un nuovo taglio dei listini, cosa che ad alcuni azionisti pare non sia piaciuta granché.