Ford vuole auto elettriche economiche e compatte: una nuova piattaforma per sfidare Tesla

Chi non ha problemi di budget e vuole acquistare un SUV o una berlina di fattura premium, già oggi ha a disposizione un gran numero di modelli fra cui scegliere; la vera partita elettrica si giocherà però sui modelli compatti e Ford vuole entrare a gamba tesa su Tesla e i marchi cinesi.

Da poche ore Ford ha presentato la nuova Puma 2024, con diverse novità, l’ovale blu però sta lavorando anche a una piattaforma elettrica per veicoli di dimensioni compatte che potrebbe cambiare radicalmente il mercato europeo. Come ben sappiamo, il marchio americano ha fermato la produzione di Fiesta e Focus, una mossa che prepara il terreno a nuovi modelli elettrici super accessibili pensati appositamente per il vecchio continente. Queste le parole del CEO Jim Farley: “Due anni fa abbiamo fatto una scommessa silenziosa, abbiamo messo insieme un team di grande talento che ha lavorato al di fuori del Quartier Generale Ford. Questo team ha sviluppato una piattaforma flessibile che permetterà la costruzione di nuovi modelli inediti, assieme a fornire nuovi servizi e software”.

Farley ha aggiunto che l’attenzione del team è ora rivolta allo sviluppo di nuove auto elettriche compatte, che servono al brand ma anche al mercato europeo che non ha molti modelli di questo tipo da offrire al proprio pubblico. Parola chiave: accessibilità. Queste nuove vetture compatte dovranno avere un prezzo accessibile, dovranno dunque essere veicoli di massa. Oggi è sempre più difficile trovare una buona auto elettrica al di sotto dei 30.000 euro, la stessa Ford Mustang Mach-E dell’ovale blu parte da 60.000 euro in Italia (proviamo la nuova Ford Mustang Mach-E GT un anno dopo), un veicolo dunque destinato a una nicchia di fortunati proprietari.

Bisogna scendere e arrivare almeno a 25.000 euro per rispondere per le rime a Tesla e ai marchi cinesi emergenti. Sappiamo bene che Elon Musk e soci stanno sviluppando una nuova auto next gen super accessibile, con prezzo di partenza attorno ai 25.000 dollari; la concorrenza però sta lavorando per farsi trovare preparata, addirittura Volkswagen sta sviluppando tre nuovi modelli elettrici compatti, sarà proprio questo il campo in cui i costruttori si daranno maggiore battaglia negli anni a venire.