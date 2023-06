Auto elettriche Ford, una batteria aggiuntiva sul tetto? Un'idea molto discutibile

Ford ha depositato negli ultimi tempi alcuni brevetti decisamente curiosi. Fra i tanti si ricorda ad esempio quello dell''auto che torna da sola in concessionaria se non si pagano le rate del finanziamento. Di recente ne è stato depositato uno inerente le batterie delle auto elettriche.

Se non siete intenzionati ad acquistare la ricarica/camper per evitare che l'auto elettrica si scarichi, potreste optare per l'idea di Ford che starebbe pensando di introdurre una seconda batteria, oltre a quella principale, direttamente sul tetto della vettura, così come da immagine che trovate qui sopra.

Gli automobilisti, quando si parla di elettriche, sono storicamente preoccupati per due cose: l'autonomia della batteria e i tempi di ricarica, e ovviamente con l'escamotage di Ford l'autonomia raddoppierebbe e nel contempo i tempi di ricarica verrebbero dimezzati.

Nel brevetto viene suggerito che tali pacchi batteria potrebbero essere "affittati o noleggiati prima di un viaggio fuoristrada, per esempio". Il sistema sarebbe modulare, quindi compatibile non soltanto con i veicoli dell'azienda americana, ed inoltre, sarebbe semplice da mantenere e aggiornare.

Le domande, vedendo tale brevetto, sorgono però spontanee, a cominciare dal come intende Ford rafforzare il tetto per gestire il peso della batteria, che tipicamente è importante. Ovviamente un tetto “classico” non può sopportare tale sforzo.

Inoltre, la batteria rimane fissa sul tetto quando la si deve usare, oppure, la si deve spostare e montare nel classico alloggiamento? Secondo il brevetto il sistema sarebbe removibile, di conseguenza non è da escludere che si tratti di un pacco dall'autonomia ridotta, magari un centinaio di chilometri, con un peso di conseguenza minore, ma se realmente fosse così verrebbe in qualche modo meno la sua funzione: chi spenderebbe un sacco di quattrini per avere solo una manciata di chilometri in più?

Tra l'altro viaggiare con un peso così importante sul tetto aumenta a sua volta il consumo della batteria “primaria”, un altro motivo che fa storcere il naso. Alla luce di tali problematiche, sembra davvero complicato pensare un'introduzione di questa novità nel giro di breve tempo.