Auto elettriche sono un flop? Ma quando mai 'Green crescono. le termiche in calo costante'

In questi primi tre mesi del 2024 abbiamo assistito spesso e volentieri ad un bombardamento mediatico atto a sottolineare come le auto elettriche siano un flop e che nel corso di quest'anno non starebbero rispecchiando le attese degli analisti. Ma è davvero così?

In Germania, ad esempio, le vendite di elettriche sono state in forte calo senza incentivi, ma il mercato va analizzato nel suo complesso ed ha cercato di dare una risposta a questa annosa questione l'ottimo Alessio Sergi, youtuber di Pensa Forte, nonchè grande conoscitore del mondo elettrico e Tesla.

Attraverso uno dei suoi ultimi video si è infatti domandando se realmente il mercato green stesse toppando, e la risposta sembrerebbe essere assolutamente negativa. “Ma le auto elettriche sono un super flop? I numeri dicono un'altra cosa – racconta Alessio Sergi - cerchiamo di fare chiarezza. Vediamo la crescita delle auto elettriche, effettivamente abbiamo un calo dal 2020-2021 (109%) al 2022-2023 (35%). Ma come sono andate le termiche? Nel 2020-2021 +1%, nel 2021-2022 -4% e nel 2022-2023 +9%. Perciò nella media sono cresciute molto di più le auto elettriche rispetto alle termiche. Molti diranno che fanno pochissimi numeri, vero, ma per capire una tendenza bisogna vedere il trend in rapporto al globale del mercato”.

Alessio Sergi ha continuato dicendo: “Ci viene aiuto in questo caso Bloomberg, spiegando che il termico ha un picco nel 2017, che cala poi fino al 2023, e nel contempo abbiamo un aumento di vendite di auto ibride, plug-in ma soprattutto elettriche. I costruttori hanno recuperato unità vendute solo grazie ad elettriche, plug-in e ibride, ma l'auto termica pura continua a calare, e questa sembra proprio una curva di adozione. I costruttori per vendere sono costretti a fare almeno delle ibride che sono più costose rispetto ad un'elettrica, hanno molto più componenti e complicate, e risultano essere ancora più pesanti di alcune auto elettriche”.

Sergi ha quindi sottolineato una cosa molto semplice, una legge del mercato: “E' impossibile che la curva di crescita delle auto elettriche continui a crescere, più le auto elettriche si diffondono e più la curva di incremento anno su anno va ad assottigliarsi, è naturale”.

La domanda sorge quindi spontanea: dove stiamo andando? “Per comprenderlo dobbiamo vedere in base al totale di auto vendute nel mondo – prosegue lo youtuber di Pensa Forte - quante auto elettriche sono state vendute, quindi il market share. Dal 2014 al 2023, secondo i dati di EV Market Share, si parte da uno 0.28 globale per arrivare all'11 per cento globale nel 2023, e questa curva è un inizio di adozione di una curva ad S”.

Ovviamente il momento attuale non aiuta fra “la crisi globale, la guerra, l'inflazione, tassi di interesse più alti e anche una bella pubblicità negativa nei confronti delle auto elettriche” ma in ogni caso “alla fine o a metà del 2024 faremo i conti per capire, non se si vendono più pezzi, visto che il numero è relativo alle dimensioni del mercato: se il mercato globale di auto non cresce me le auto elettriche guadagnano quote di mercato, è vero che se ne sono vendute di meno ma la curva di sostituzione della tecnologia più vecchia è comunque in positivo”.

Alessio Sergi conclude dicendo: “Ci sono grandi cambiamenti nel settore, anche per quanto riguarda fornitori, cambieranno molte cose e nei prossimi dei due anni, con l'introduzione degli androidi cambieranno ancora più velocemente”, con riferimento ad esempio ad Apptronik, il robot umanoide che costruirà le Mercedes.

