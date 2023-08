Auto elettriche, che fatica per le case premium: le versioni termiche tirano molto di più

Le case premium stanno faticando e non poco nel vendere le loro auto elettriche. Si tratta di vetture che superano abbondantemente i 60/70mila euro, e che per il momento sono ancora in secondo piano rispetto alle stesse versioni (o similari) con motore termici.

Sulla questione si sono soffermati gli autorevoli colleghi di Autocar che hanno trattato il caso di numerosi marchi premium, a cominciare dalle tedesche Mercedes e BMW. Si tratta di aziende che da anni sono ormai grandi protagoniste dell'elettrico e che stanno continuando a sfornare modelli EV, ma che nel contempo stanno ancora registrando dati di vendita al di sotto delle previsioni degli analisti.

BMW ha venduto più auto elettriche a livello globale di quanto fosse stato prospettato ma in ogni caso sta ancora facendo fatica in Cina, un mercato dove le green sono cresciute moltissimo negli ultimi due anni, ma nella fascia di prezzo più bassa, quindi quella appartenente a city car, utilitarie, piccoli SUV e berline a buon mercato.

"Questo livello di adozione non si è ancora verificato nel segmento premium o di lusso in Cina", le parole eloquenti del CEO di Mercedes Ola Källenius, in occasione della presentazione degli utili del secondo trimestre dell'azienda.

Come detto sopra, la situazione è simile in BMW, dove l'ammiraglia elettrica i7 ha venduto solo 245 vetture in Cina rispetto alle 5.000 della stessa vettura con motore a combustione interna. In ogni caso Zipse, il CEO dell'elica, si dice ottimista spiegando che a breve le vendite aumenteranno con l'introduzione dell'i7 eDrive50 a motore singolo: "Le cifre inferiori non sono una sorpresa", ha detto.

"I dati dicono che al di sopra di un determinato livello Mercedes e BMW stanno vendendo molto di più nei tradizionali motori a combustione rispetto ai veicoli elettrici in questo momento", ha invece confessato Adrian Mardello, CEO della neonata JLR che ha preso il posto di Land Rover

In ogni caso lo stesso si dice ottimista come il collega Zipse: "Siamo fiduciosi per il fatto che se se offriremo una brillante offerta basata sul lusso moderno, con il tempo avverrà il passaggio da ICE a BEV".

La situazione è simile anche nel Regno Unito, dove i veicoli elettrici nella fascia alta faticano a penetrare il mercato, e lo stesso si può dire dell'Italia, dove le elettriche più vendute sono le city car e i piccoli SUV, ad eccezione di Tesla.