Le auto elettriche che 'fanno dimenticare' le termiche: la classifica delle più apprezzate

Sebbene i concessionari americani non siano soddisfatti dei loro volumi di vendite di auto a batteria, il 2023 ha visto numeri record in termini di adozione di veicoli elettrici negli States. Il tutto grazie agli incentivi fiscali che, in alcuni casi, ha reso alcuni modelli elettrici più convenienti di quelli a combustione.

Il volume complessivo di vendite negli Stati Uniti è pari infatti a poco meno di 1,2 milioni di unità. Il prezzo medio di listino di un veicolo elettrico in USA è pari a circa di circa 64.000 dollari, mentre le altre soluzioni più economiche (in particolare quelli a gas) partono da 48.000 dollari. Ovviamente stiamo parlando degli Stati Uniti e simili prezzo (pur convertiti in euro) in Italia risulterebbero certamente ancora troppo alti.

JD Power però ha condotto uno studio sull'esperienza di possesso dei veicoli elettrici, concentrandosi sul cruciale primo anno di proprietà. I risultati di questo studio sono significativi poiché riflettono le prospettive degli acquirenti che si trovano ancora in una fase di "apprendimento" dei veicoli elettrici.

Il sondaggio ha coinvolto 4.650 proprietari, che hanno valutato i propri veicoli acquistati tra il 2023 e il 2024 in 10 segmenti diversi. La classifica ha evidenziato che i veicoli premium, come la BMW i4 e la Rivian R1T, hanno ottenuto punteggi superiori rispetto ai veicoli del mercato di massa come la Mini Cooper SE Hardtop e la Ford Mustang Mach-E.

Nonostante i risultati positivi, JD Power ha anche rilevato che i proprietari di veicoli elettrici sono sempre più frustrati dalla scarsa disponibilità delle stazioni di ricarica pubbliche, che ancora faticano a trovare un'omogeneità all'interno del continente americano, e che ha comportato un soddisfazione in calo rispetto agli anni precedenti.

Tuttavia, un dato leggermente contraddittorio, suggerisce che: nonostante fino a qualche tempo fa le indagini aveva suggerito che 250 miglia di autonomia (ovvero 400km) fossero sufficienti per un'adozione su larga scala dei veicoli elettrici, pare che i consumatori abbiano rivisto questa cifra al ribasso (sui piccoli segmenti si intende), poiché Mini Cooper, ha registrato risultati di vendita notevoli negli States pur avendo appena 114 miglia di autonomia (ovvero 183 km).

L'amministrazione Biden sta valutando una revisione delle norme sulle emissioni dei veicoli negli Stati Uniti, con possibili estensioni dei tempi per le case automobilistiche. Questa mossa potrebbe essere interpretata come un compromesso tra gli obiettivi ambientali e le esigenze dell'industria automobilistica, considerando anche il peso politico dei concessionari e dei sindacati. Mentre Biden cerca di mantenere la leadership politica, in vista delle nuove elezioni, questa revisione delle norme potrebbe influenzare la transizione elettrica in modo significativo.