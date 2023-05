Auto elettriche europee, c'è un problema: si vendono solo in Ue, gongolano Cina e Usa

Da quando è stato introdotto in Ue lo stop di benzina e diesel dal 2035, le auto elettriche hanno iniziato a diffondersi maggiormente fra gli automobilisti. Complice un aumentare dei modelli e quindi dell'offerta, gli EV stanno lentamente guadagnando quote di mercato e secondo l'IEA nel 2023 le vendite di auto elettriche cresceranno del 35%.

Tutto molto bello ovviamente, ma dove vengono prodotte le auto vendute? A farne le spese sembrerebbe essere in particolare l'Unione Europea, visto che secondo un'analisi di Inovev, solo il 68% delle auto vendute in Ue è stato effettivamente assemblato in Europa, mentre il resto proviene da oltre i confini.

Stiamo parlando di 300mila vetture cinesi, 100mila coreane, quindi Tesla e giapponesi. Sia chiaro, il mercato è libero e ben venga la concorrenza, ma stupisce il fatto che non si giochi con le stesse regole.

Se da una parte infatti i due grandi mercati, leggasi USA e Cina, sono decisamente protezionistici, diversa appare invece la posizione dell'Ue, i cui veicoli elettrici tra l'altro vendono pochissimo oltre i confini.

In Cina, infatti, va per la maggiore Tesla, ma anche BYD e le numerose altre aziende cinesi che sono proliferate negli ultimi tempi, mentre oltre oceano a comandare è ancora una volta la casa di Elon Musk con l'aggiunta di Ford.

Giusto per capirci, non troverete una Fiat 500e nella top 10 dei veicoli più venduti dalle parti di New York ne di Pechino, ma neanche una Dacia o una Renault Twingo. Americani e cinesi stanno quindi trovando le frontiere spalancate e a poco a poco stanno invadendo il mercato europeo di veicoli elettrici di assoluta qualità, e che bisognerà ovviamente prendere ad esempio, ma come detto sopra si sta giocando con regole differenti.

“La quota delle importazioni di BEV in Europa, che rappresenta il 32% delle vendite totali di BEV, è superiore a quella delle importazioni di BEV in Cina e negli Stati Uniti, due Paesi riforniti quasi esclusivamente dalle loro fabbriche locali", specifica Inovev.

Servirebbe quindi una maggiore politica protezionistica? E' per questo che molte case automobilistiche europee starebbero pensando di “espatriare” in America, aggirando in qualche modo il sistema. Più protezione potrebbe anche voler dire maggior tasse sulle importazioni, ma gli automobilisti italiani potrebbero ad esempio non essere troppo felici se Tesla improvvisamente divenisse più cara...