Auto elettriche in Europa, chi sono i vincitori? Non c'è solo Tesla...

I dati più recenti forniti da JATO Dynamics rivelano che nel mese di aprile, la domanda di veicoli completamente elettrici in Europa ha raggiunto una quota di mercato del 22%, la seconda più alta mai registrata. Tesla e non solo a dominare il mercato.

Il successo di Tesla continua a basarsi principalmente sui modelli Model Y e Model 3. Model Y è ancora una volta il veicolo più venduto in Europa e sembra che manterrà questa posizione fino alla fine dell'anno. Fino ad ora, Tesla ha immatricolato oltre 169.000 unità del Model Y, con un notevole aumento del 216%.

Un altro grande player però è MG che con l'ultima aggiunta al suo catalogo in Europa, ovvero la MG 4, sta attirando molti consumatori grazie al suo prezzo competitivo e alle recensioni positive. Nel mese di agosto, MG è entrata nella top 20 dei marchi automobilistici in Europa con quasi 14.900 unità vendute.

Questi risultati sono superiori alle vendite di marchi come Suzuki, Mini, Mazda o Jeep. Inoltre, i modelli elettrici rappresentano il 59% di questo volume, posizionando MG al settimo posto tra i marchi BEV (Battery Electric Vehicle) più venduti. MG supera anche marchi ben noti come Opel, Audi, Skoda, Peugeot e Renault in questo settore in rapida crescita.

Il problema principale per i marchi tradizionali è che mentre Tesla riduce i prezzi e fa ingresso nei segmenti di mercato inferiori, MG attacca a partire dal basso con prodotti molto competitivi. Chissà se anche MG (inglese, ma di proprietà cinese) rientra nell'indagine europea dei presunti finanziamenti di Pechino volti a manipolare il mercato.