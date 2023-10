Auto elettriche, l'esperto: 'Ansia da ricarica? All'italiano medio non servono 500km!'

Il Corriere della Sera ha pubblicato nella giornata di ieri una nuova puntata del podcast “Processo all'auto elettrica” per cercare di diffondere notizie reali e certe, smentendo quindi le fake news, sugli EV. Argomento trattato, le ricariche e la famosa "ansia".

L'autonomia delle batterie dei veicoli a zero emissioni è notoriamente fra le caratteristiche più criticate dai detrattori delle elettriche, ma senza alcuna base fondata. Se infatti fino a pochi anni fa le batterie avevano un'autonomia ridotta oggi la situazione è completamente cambiata e in media sul mercato troviamo oggi auto con 400km con una sola ricarica, come ad esempio la Fiat 600e, presentata in diretta streaming lo scorso mese di luglio.

Per cercare di fare chiarezza Corriere.it ha parlato con Nicola Armaroli, chimico e dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, direttore della rivista Sapere e membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze, che ha cercato di sottolineare come un'autonomia super non abbia di fatto alcun senso: «In Italia – le parole del ricercatore - il 75% delle automobili percorre meno di 60 chilometri al giorno e il 90% meno di 100 chilometri al giorno, questo è in linea con le altre nazioni europee. In pratica qualsiasi auto elettrica è in grado di soddisfare il chilometraggio medio giornaliero dell’automobilista italiano. Questo naturalmente non vale per chi fa un lavoro molto concentrato sull’uso dell’auto come per esempio il rappresentante di commercio: stiamo però parlando di una netta minoranza degli utenti automobilistici, meno del 5% e anche in calo. L’utente medio, come me, non ha bisogno di un’autonomia di 500 chilometri».

Armaroli ha poi parlato dei viaggi più lunghi in elettrico, sottolineando come gli stessi non siano affatto dei drammi come qualcuno vorrebbe far pensare, per via della possibilità di pianificare con app dedicate, se non con la stessa vettura, l'intero viaggio, comprese le tappe per eventuali ricariche. «La situazione italiana – ha detto a riguardo il ricercatore - è tra le migliori in Europa e in continua crescita. Cruciali, per pianificare i viaggi lunghi sono le colonnine ad alta potenza che, in questo momento, sono oltre 3 mila, ma si stanno diffondendo a velocità esponenziale».

A riguardo si segnala il caso emblematico delle ricariche di Tesla, lo standard adottato negli Usa da tutte le aziende di auto elettriche tranne 4, che in Italia è presente con oltre 700 punti di ricarica super veloci, i famosi Supercharger. Ma c'è anche l'Audi charging con 2.350 punti di ricarica ultra fast «che consentono di ricaricare mediamente oltre 100 chilometri in 10 minuti – sottolinea l'esperto - di questi 2.350 charging points, ben 980 sono forti della funzione Plug & Charge che consente a sua volta di risparmiare tempo: le colonnine Ionity ed Ewiva riconoscono automaticamente le vetture senza ricorrere a schede o app».