Auto elettriche, esperti: 'Nel 2024 ancora più economiche e sarà guerra di prezzi'

Il 2024 si prospetta come l'anno in cui le auto elettriche diventeranno più accessibili, dando inizio a una serrata "guerra dei prezzi". Gli analisti prevedono che le case automobilistiche saranno costrette a ridurre i costi dei veicoli elettrici per rimanere competitive, soprattutto con l'ingresso di nuovi marchi cinesi sul mercato.

La presenza crescente di marchi cinesi, quali MG, GRW, e BYD che ha già iniziato a ridurre i prezzi partendo dalla Atto 3, prefigura una significativa trasformazione nel settore automobilistico. Il rapporto "Road to 2035" di Auto Trader (riferito al mercato del Regno Unito) anticipa che i marchi cinesi potrebbero conquistare fino al 16% del mercato britannico delle auto elettriche entro il 2030 in tutta Europa.



MG, in particolare, ha registrato un notevole successo, diventando la storia automobilistica di maggior successo degli ultimi dieci anni, con una crescita straordinaria del 19.094% (avete visto la nuova MG3?). La competizione accanita per le quote di mercato spingerà le case automobilistiche europee, come Volkswagen e Renault, a ricalibrare i prezzi delle loro auto elettriche. L'analisi di Auto Trader sottolinea che il divario di prezzo tra i marchi cinesi e quelli europei offre ai primi un potere significativo nella determinazione dei prezzi nel Regno Unito.

Secondo una sorta di "patto" dell'Unione Europea chiamato ZEV, introdotto nel 2024, costringerà i produttori a vendere almeno il 22% di veicoli elettrici per evitare multe significative. Tale pressione aggiuntiva sulle vendite porterà probabilmente a ulteriori riduzioni dei prezzi e offerte finanziarie allettanti per attirare i consumatori.

Inoltre, la crescente instabilità nelle relazioni internazionali e l'incremento previsto dei prezzi del petrolio potrebbero spingere ancora di più gli automobilisti verso l'adozione di veicoli elettrici. In questo contesto, Auto Trader suggerisce che il governo (nel loro caso parlano del governo inglese) dovrebbe considerare misure per agevolare l'adozione di massa delle auto elettriche, come l'equiparazione dell'IVA sulla ricarica pubblica e privata e la riduzione dell'IVA sulle auto elettriche usate.