Quali auto elettriche c'erano nel 2014? Si partiva da 20.000 euro, autonomia da 200km

Come è cambiato il mercato delle auto elettriche negli ultimi dieci anni? Per scoprirlo basterà andare “indietro nel tempo” per capire quali vetture a batteria fossero in commercio nel 2014, nonché la loro autonomia e il prezzo.

Ci vengono in aiuto gli olandesi di Auto Week che hanno appunto elencato le vetture a zero emissioni del 2014 nonché i loro listini. La prima cosa che bisogna sapere è che sì, già dieci anni fa, a discapito di quanto si possa pensare, vi erano diversi modelli di auto green sul mercato, anche se ovviamente il loro mercato era decisamente ancora più di nicchia rispetto a quello attuale.

Si tratta di vetture che erano soprattutto berline compatte, qualche city car e dei furgoni leggeri. E c'era già la Tesla Model S, di recente distrutta da un 18enne nella versione Plaid. Ebbene, tutte le auto avevano una capacità della batteria attorno ai 20 kWh ad eccezione della sopracitata auto di Musk e della Kia Soul EV, che arrivava invece a 27. In merito invece all'autonomia (che all'epoca era basata sul ciclo NEDC, quindi leggermente inferiore rispetto all'attuale ciclo WLTP), la media era di 200 km.

Scrutando l'elenco emerge che l'auto elettrica più economica sul mercato nel 2014 era la Mitsubishi i-Miev, una city car con un'autonomia di circa 150 km in vendita a 19.990 euro. La più cara era invece la Tesla Model S ma era una spanna sopra le altre: 66mila euro con una batteria da 58-78 kWh e un'autonomia compresa fra i 345 e i 600km, numeri pazzeschi soprattutto se si pensa che risalgono a dieci anni fa.

C'era già anche la Golf, di recente svelata nella versione 2024, in modalità green, un'auto che costava 36.650 euro con un'autonomia di 190 km. Rimanendo in casa VW si segnala anche l'eUp, mentre fra le fila BMW spicca la i30 60Ah da 190 km di autonomia e circa 36mila euro di prezzo.

In vendita anche ben tre Renault green: la Fluence ZE, la Kangoo Maxi ZE e la Zoe, quest'ultima giunta fino ai giorni nostri. Spazio poi a due Nissan, la Leaf e la E-Evalia, nonché alla Ford Focus elettrica e alla Citroen C-Zero. A completare l'elenco delle auto a zero emissioni in commercio dieci anni fa, la suddetta Kia Soul EV, la Peugeot Ione e la Smart ForTwo elettrica.

Su Ma-Fra, Tergy Cristalvetro, Liquido Lavavetri Per Vaschette, Pro è uno dei più venduti di oggi.