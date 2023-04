Auto elettriche, ecco l'elenco dei 'muli': tutti questi modelli trainano 1.500 kg

Le auto elettriche oltre ad essere belle, agili, scattanti e confortevoli sono anche potenti? Attenzione, non stiamo parlando della potenza del propulsore elettrico intesa come cavalli sviluppati, bensì della capacità di trainare pesi ingenti.

Ebbene, la risposta è affermativa, le auto elettriche sono in grado di trasportare pesi anche di 1.500 kg, quindi una roulotte o un rimorchio leggero, anche se ovviamente non vale per tutti i modelli di EV sul mercato.

In generale sono le berline e i SUV le auto elettriche in grado di trasportare pesi per svariati chilometri, di conseguenza, se avete una Fiat 500 elettrica o una Smart ForTwo green, due fra le 5 auto elettriche meno care in Italia, non potete pretendere di attaccarci dietro una roulette.

Va detto inoltre che se volete acquistare una vettura full electric che traini un peso importante, dovrete investire una cifra attorno ai 40mila euro, visto che, come detto sopra, solo le auto di una certa dimensione riescono a fare da 'mulo'.

In ogni caso, scorrendo la classifica, si notano delle assenze, a cominciare da alcune Mercedes Benz come l'EQA o l'EQS che possono trainare "solo" 750 kg. Nell'elenco il modello più economico in assoluto è la Smart #1, mentre quella con la maggiore capacità è la Tesla Model X, capace di trainare addirittura 2.300 kg di peso.

Vediamo quindi l'elenco completo delle auto elettriche in grado di trainare 1.500 kg a cominciare da Audi, con Q8 e-tron 50 e Q8 e-tron 55 (comprese le versioni Sportback). In BMW troviamo invece l'i4 versione eDrive 35, eDrive 40 e eDrive M50, spazio anche alla i7 xDrive 60, e a varie versioni della iX. Troviamo quindi la Hyundai Ioniq5, la Kia EV6, la Mercedes EQA, EQB, EQC, EQE SUV ed EQS SUV.

Fra i modelli più potenti anche Nio con l'EL7, l'ET7, quindi la sopracitata Tesla con la Model Y e la X, e infine, la Volvo XC40, vettura quest'ultima con trazione posteriore.