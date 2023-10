Ecco le auto elettriche più economiche sul mercato: 13 modelli a meno di 35mila euro

In Italia, nonostante le auto elettriche pesino solamente il 3,9% del mercato, si stanno lentamente diffondendo gli EV. Piano piano, e a fatica, i nostri connazionali stanno abbracciando la mobilità green anche perchè le case automobilistiche stanno offrendo sempre più modelli dal prezzo senza dubbio più accessibile rispetto a pochi mesi fa.

L'esempio lampante è quella della Citroen e-C3 presentata pochi giorni fa, e che di listino sta a 23.900 euro. Il piccolo SUV francese è al momento la terza auto meno cara per quanto riguarda il comparto elettrico, superato dalla Dacia Spring, la green più a buon mercato, in vendita a 21.450 euro, e dalla Renault Twingo ZE acquistabile a 22.950 euro.

Quest'ultima lascerà però la line up Renault sostituita dagli arrivi della R5 e dalla R4. In uscita anche la Zoe, attualmente in vendita a 33.400 euro in Italia, e una delle green maggiormente datata sul mercato.

La Smart EQ fortwo è la quarta auto elettrica meno cara d'Italia, in vendita a 25.770 euro, mentre a 26.500 euro troviamo un'altra vettura immessa recentemente sul mercato come la DR 1.0 EV, una city car davvero mignon simile alla Smart.

Spazio quindi alla Fiat 500 elettrica, una delle green più vendute nel nostro Paese e in generale nell'Unione Europea, acquistabile a 29.950 euro, subito dietro la MG4, in vendita invece a 29.990 euro.

La “cugina” MG ZS EV sta invece di listino a 33.290 euro, al pari della Opel Corsa-e, acquistabile allo stesso presso. Spazio poi alla sopracitata ZOE e alla Opel Mokka Electric, in vendita a 34.100 euro, davanti alla Nissan Leaf, il cui costo è superiore di 50 euro rispetto alla collega tedesca.

Infine l'ultima auto elettrica under 35mila euro, leggasi la MG5 Electric, la terza auto a marchio MG di questa classifica, in vendita a 34.290 euro. Subito dopo troviamo la Peugeot e-208 a 36.430 e via discorrendo.

Prima di congedarci vi vogliamo ricordare che il prezzo indicato è salvo incentivi, di conseguenza si può ulteriormente abbassare in caso di rottamazione, inoltre, non è da escludere che i listini siano diversi per via di eventuali promozioni o oscillazioni dovute al mercato.