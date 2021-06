Le auto elettriche sono ecologiche o no? Gli ultimi dati sono positivi

Allo stato attuale delle cose, le auto elettriche conquistano market share a vista d'occhio. In mercati come quello europeo, cinese e statunitense la crescita delle vetture a batteria è marcata e costante, ma come siamo messi in termini ecologici?

Gli studi sulle emissioni di CO2 in fase di costruzione e di utilizzo sono molteplici e continuano a susseguirsi, paragonando oltretutto il nuovo sistema di alimentazione con quelli tradizionali. Ad oggi negli Stati Uniti pare che bisogna percorrere circa 21.725 chilometri per andare a battere un'auto con motore termico per CO2 emessa.

L'analisi di Reuters fa uso di un set di dati calcolati a partire dalle emissioni dei veicoli durante il loro intero arco vitale: stiamo parlando di un elemento chiave per il rispetto dei parametri emissivi imposti dai legislatori dell'Unione Europea o della Cina. Tra questi troviamo un modello sviluppato di recente dall'Argonne National Laboratory di Chicago, il quale include migliaia di parametri e va a prendere in esame persino i metalli usati per la batteria di una EV o la quantità di plastica utile a costruirla.

Persino la Environmental Protetion Agency statunitense impiega questi tool per gestire le regolamentazioni, e secondo Jarod Cory Kelly di Argonne la quantità di chilometri da percorrere per rendere una EV più sostenibile rispetto ad un'autovettura a benzina o diesel dipende soprattutto dalle dimensioni della batteria, dal consumo dell'auto con motore termico e dall'approvvigionamento di energia del territorio ove la colonnina di ricarica è collocata.

Soffermandoci su quest'ultimo elemento è la Norvegia a spiccare in modo particolare, poiché affidandosi all'energia idroelettrica e ad altre fonti rinnovabili assicura che. in media, con soli 13.518 chilometri percorsi il proprietario di un'auto elettrica ha già inquinato meno del conducente di una macchina tradizionale. Rispetto agli Stati Uniti la situazione è già più rosea, ma a preoccupare sono Paesi quali la Cina o la Polonia, dove è necessario coprire una distanza di 126.000 chilometri per pareggiare il tutto.

L'Università di Liegi ha recentemente fornito dati aggiornati, affermando che in linea di massima bisognerebbe percorrere 67.000 chilometri (in Paesi non meglio specificati) perché una EV superi un veicolo a benzina.

In sintesi, l'auto elettrica rappresenta già una soluzione più sostenibile nel caso in cui il suo proprietario la utilizza quotidianamente, ma per le nazioni che fanno ancora un uso massiccio del carbone per la produzione di energia elettrica la faccenda diventa più complessa.



Per Toyota invece il futuro può essere rappresentato dall'idrogeno, e i test svolti da alcune settimane a questa parte testimoniano di sicuro gli sforzi del brand giapponese. Il noto conduttore e appassionato di motori James May punta però il dito contro una problematica nota delle auto a fuel cell: la difficoltà nel rifornirle.