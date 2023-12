Auto elettriche, dopo l'ecobonus flop anche del bonus wallbox: assegnati solo 6 mln su 80

Era lo scorso febbraio quando vi raccontavamo come gli incentivi per le auto elettriche in Italia fossero stati un flop. Se quelli destinati alle vetture termiche a basse emissioni sono andati esauriti nel giro di breve tempo, i fondi per le elettriche pure, le auto a zero emissioni, non sono stati assegnati in gran parte.

In totale sono stati messi a disposizione del governo 190 milioni di euro, ma poche settimane fa ne restavano disponibili ben 114.7, e anche la seconda fascia di bonus è andata invenduta per più dell'80 per cento.

Nonostante questi numeri che fanno storcere un po' il naso il governo ha deciso di destinare anche per il 2024 i maggiori incentivi alle auto elettriche e plug-in, con la speranza che questa volta vadano esauriti.

Ma non finisce qui perchè evidentemente le misure destinate a favorire la migrazione verso il green non vanno per la maggiore nel nostro Paese e lo si capisce anche dal flop del bonus colonnine domestiche o wallbox, un fondo messo a disposizione dallo Stato per installare presso la propria abitazione un punto di ricarica privato, per un valore massimo di 1.500 euro.

Ebbene, a chiusura del bando, sono stati assegnati solo 6 milioni di euro su un totale di 80 messi a disposizione, accogliendo circa 5.500 domande (meno di 5.000 per il bando 2023 più altre 500 per quello del 2022).

Questa volta, però, non sembrerebbe essere colpa degli automobilisti, visto che, come fa notare anche Vaioelettrico.it, la comunicazione non è stata così incisiva come si aspettava (di fatto pochi sapevano di questo bonus), ed inoltre le tempistiche sono apparse tutt'altro che consone fra ritardi nella norma e tempi molto brevi per presentare la domanda.

Insomma, non una bellissima figura da parte del governo, che probabilmente poteva gestire meglio la cosa, tenendo conto che i 1.500 euro andavano a coprire di fatto tutta la spesa necessaria per l'installazione di una colonnina sotto casa. La speranza, ovviamente, è che per il 2024 si possa fare molto meglio: incrociamo le dita.