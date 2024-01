Auto elettriche: 'Si risparmiano 11.500 euro in 14 anni ma il costo iniziale...'

Quanto si risparmia con l'acquisto di un'auto elettrica? Una domanda a cui ha cercato di rispondere il think tank green, l'organizzazione no profit Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), e la risposta è decisamente interessante.

Secondo i loro calcoli si arriverebbe a risparmiare fino a 10.000 sterline, al cambio circa 11.500 euro, in 14 anni, questo il ciclo di vita ipotizzato per un'auto a zero emissioni.

Di fatti si tratta di circa 820 euro per ogni anno di utilizzo della propria green rispetto ad un'auto a combustione interna, quindi diesel o benzina. L'ECIU ha confrontato le 10 auto a benzina più vendute nel Regno Unito nel 2023 con gli equivalenti elettrici, ed è giunta appunto al risultato di cui sopra.

Il prezzo delle vetture a batteria è sempre stato un argomento di discussione fra gli scettici, del resto non hanno tutti i torti visto che in Italia vi sono solo 13 auto al di sotto dei 35mila euro.

E' anche vero però, come ci ripetono spesso e volentieri gli esperti, che il costo di un'auto elettrica non deve essere limitato al listino ma all'intero ciclo di vita, tenendo conto del risparmio derivante dal minor costo dell'elettricità rispetto al carburante classico, quindi manutenzioni, bolli, tagliandi e via discorrendo.

Tutto decisamente vero e interessante, ma se ci soffermiamo solamente sull'aspetto economico il vantaggio viene azzerato dal listino. In Inghilterra, ad esempio, una Opel Corsa elettrica (in vendita come Vauxhall), costa 33.730 sterline, circa 12mila in più rispetto alla stessa versione a benzina.

Rod Dennis, portavoce del RAC, il comitato per la valutazione dei rischi, ha commentato: "Per molti conducenti, l'idea di considerare il costo totale di gestione di un'auto per tutta la sua vita, piuttosto che pensare solo al costo iniziale, potrebbe sembrare un concetto strano, soprattutto per la maggior parte delle persone. che acquistano auto usate anziché nuove. Ma come dimostra questo studio – ha aggiunto - quando si fanno i conti i veicoli elettrici possono essere molto più economici da tenere in strada, e ovviamente ci sono anche gli enormi vantaggi ambientali derivanti dalla guida di un'auto che non produce emissioni di scarico”.

Uno dei maggiori ostacoli per i potenziali acquirenti di auto elettriche è proprio l'investimento iniziale, ma il mercato sta tendendo ad appiattire i prezzi introducendo green low cost. Ad esempio è stata da poco svelata la nuova Citroen e-C3 a in vendita a meno di 25mila euro, mentre a luglio verrà presentata la nuova Fiat Panda che potrebbe costare attorno ai 20mila euro, senza dimenticarsi della nuova Twingo in uscita nel 2026 e che dovrebbe avere un listino simile a quello della Panda.