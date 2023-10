Auto elettriche, c'è il rischio che i modelli di oggi fra 5 anni siano già 'superati'?

Ormai è appurato, la vendita delle auto elettriche sta aumentando alla velocità della luce. Se fino ad un paio di anni fa gli EV erano visti quasi come un oggetto misterioso, sconosciuto, se non pericoloso, oggi la situazione è totalmente cambiata.

Con lo stop di benzina e diesel dell'Ue dal 2035, le case automobilistiche hanno ottenuto il lasciapassare per concentrarsi sulla produzione green, di conseguenza stanno continuano a sfornare modelli in serie che vanno ad arricchire la propria line up.

Al di fuori dei marchi extra lusso come Ferrari, Lamborghini, Bugatti e via discorrendo, tutte le aziende hanno in offerta un'auto elettrica, e la situazione non potrà che migliorare da qui ai prossimi anni.

Come sempre però, vogliamo provare ad analizzare la situazione in toto, ed in particolare il classico rovescio della medaglia. Se da una parte infatti le auto elettriche stanno diffondendosi sempre di più, nel contempo la tecnologia applicata alle stesse sta progredendo a ritmi vertiginosi.

Ormai l'auto non è più da considerarsi un oggetto meccanico ma tecnologico, e chi bazzica un po' nel settore sa benissimo che una cosa che viene commercializzata oggi, “domani” è già vecchia. Pensiamo ad esempio a computer, smartphone, tablet e via discorrendo.

Le grandi aziende automobilistiche sono al lavoro per sviluppare delle batterie iper performanti, a cominciare da Toyota e Porsche (giusto per citare i primi due esempi che ci vengono in mente), mentre Stellantis ha annunciato di essere al lavoro su batterie che siano ben più leggere di quelle al momento in commercio.

Il “game changer” sarà quindi il passaggio in massa alle batterie allo stato solido che permetteranno alle auto green di percorrere fino a 1.000 chilometri se non di più, e nel contempo, di ricaricarsi in tempi molto breve.

Se tutto andrà come previsto dovrebbero iniziare a comparire fra 5 o 6 anni, e ciò pone ovviamente un problema: cosa ne sarà dell'attuale tecnologia? Non vogliamo fare il classico “uccello del malaugurio” ma se io ho oggi un'auto con un'autonomia da 3/400 km e tempi di ricarica di 20 minuti, e fra 5 anni ne vengono messe in commercio dieci con autonomia da 1.000 km e lo stesso tempo di ricarica se non di meno, c'è il rischio che la mia vettura si svaluti in maniera eccessiva, e soprattutto, che non si riesca a rivenderla.

Un problema che bisogna porsi, anche perchè prima del 2035 mancano ancora 12 anni, e da qui all'entrata in vigore del ban chissà come progredirà il settore. Forse la scelta migliore sarebbe quella di prendere subito un elettrico, per poi cambiarla appunto quando diverrà effettivo lo stop, e quando in ogni caso la nostra auto si sarà svalutata parecchio per anzianità.

Vi lasciamo quindi con una domanda: giusto acquistare ora un'elettrica o sarebbe meglio comprarla in prossimità del ban?