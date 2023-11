Auto elettriche, c'è un problema: persone interessate all'acquisto sono meno di 2 anni fa

Sono interessanti i dati emersi da uno studio realizzato dall'autorevole società americana S&P Global sulle auto elettriche. Si è cercato di indagare quali siano le intenzioni degli automobilisti in merito agli EV e quali i fattori che frenano la loro diffusione.

Sebbene le auto elettriche si stiano diffondendo sempre di più, permane ancora scetticismo nei confronti delle stesse, e a frenare maggiormente il loro acquisto è il prezzo. Il 48 per cento dei 7.500 intervistati a livello globale, ritiene infatti il fattore economico ancora un ostacolo troppo pesante, e ciò si sposa con l'analisi di Tim Levin di Business Insider secondo cui la domanda di auto elettriche c'è, ma molti non possono permettersele.

I potenziali acquirenti comprendono che la tecnologia delle elettriche comporti senza dubbio un vantaggio ma quasi la metà afferma che non può permettersi una vettura a zero emissioni ora come ora. Seppur le elettriche permettano un notevole vantaggio ad esempio in termini di risparmio sul bollo e sul costo delle ricariche rispetto a benzina e diesel, il prezzo al listino è ancora oggi un grosso freno.

A riguardo va sottolineato che in Italia esistono 13 auto elettriche al di sotto dei 35mila euro, ad oggi le green più economiche in assoluto. Fra le altre barriere che si frappongono fra acquirenti ed EV anche la durata della ricarica (46 per cento) e la disponibilità delle colonnine (il 44).

In realtà anche questo è un doppio falso problema, soprattutto il secondo, vista l'enorme disponibilità di punti di ricarica soprattutto in Italia. Le buone nuove vengono dall'autonomia, visto che solo il 29% delle persone ha dichiarato la cosiddetta “ansia da ricarica”. Il 21 per cento si è detto disposto ad accettare un'autonomia compresa fra i 300 e i 400 km, mentre il 19 per cento fra i 400 e i 483.

A livello di attrattiva maggiore troviamo invece il risparmio sul costo del carburante (69%) e il vantaggio ambientale (56%). L'ultimo dato fa infine un po' storcere il naso, ovvero, il fatto che rispetto a due anni fa è diminuita la propensione all'acquisto di un'auto elettrica: nel 2021 l'86% dei consumatori si diceva interessato ad acquistare un'elettrica, ora invece le preoccupazioni su prezzi e costi hanno fatto scendere quel dato al 67%.