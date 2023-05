Auto elettriche ed e-fuel, dubbi Stellantis: 'Se fra 12 anni arriva una nuova tecnologia?'

L'Ue ha ufficializzato gli e-fuel come salvataggio dei motori termici anche dopo il 2035, quando andranno in pensione benzina e gasolio così come li conosciamo oggi. Nel contempo il mondo dell'automotive sta proseguendo il suo processo verso l'elettrificazione.

Uno scenario che resta un po' incerto anche perchè l'orizzonte temporale è alquanto lungo, tenendo conto che al ban dell'Ue di benzina e diesel del 2035 mancano ancora 13 anni.

Proprio per questa ragione Carlos Tavares, CEO di Stellantis, si è posto alcune domande più che lecite in occasione di una visita allo stabilimento Vauxhall di Luton, parlando con Autocar. Tavares storce in particolare il naso in merito ai carburanti elettrici, spiegando come gli stessi potrebbero minare pesantemente il percorso verso l'elettrico.

"Il primo scenario è che non rompano i paradigmi – dice Tavares sulla possibilità che gli e-fuel possano dimostrarsi veramente carbon neutral e abbattere drasticamente i costi - allora siamo al sicuro e continuiamo a spingere i veicoli elettrici. Il secondo scenario è che rompano i paradigmi. Cosa facciamo allora? Abbiamo ancora 12 anni, giusto prima del divieto del 2036? Cosa succede se alcuni di quei ragazzi escogitano una svolta dicendo che hanno trovato un modo per ridurre enormemente i costi di produzione degli e-fuel, e senza tasse si trovano in una sorta di parco giochi?”.

Tavares ha proseguito: “Ho le risposte a queste domande? No. Ma vedi, questo è il grosso problema di quello che stiamo facendo. Per eseguire la strategia attuale sono necessari 20 anni. Qual è la probabilità che in una finestra temporale di 20 anni nessuno arrivi lateralmente ad una svolta dicendo 'Ho trovato qualcosa che è un costo molto più basso per la società, un risultato migliore per il pianeta e molto più facile da eseguire?'”.

Parole che non fanno una piega quelle del manager portoghese, che poi ha aggiunto: “Non ci sono dogmi, si tratta solo del fatto che lavoriamo da un secolo alla messa a punto della tecnologia. E poi improvvisamente, il mondo esterno vorrebbe che ottenessimo la stessa efficienza con una tecnologia nuova di zecca che ha un tempo molto limitato per essere ottimizzato. I politici sono molto rispettosi – conclude – ma non sono sicuro che stiano ascoltando. Sto solo condividendo questa osservazione, non in modo aggressivo perché non vorrei essere un leader politico al giorno d'oggi. Penso che sia un lavoro impossibile. Quindi va tutto il mio rispetto per loro. Ma allo stesso tempo se nessuno fa le domande difficili, allora chi lo farà?”.