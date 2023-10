'Auto elettriche? E' il momento di cambiare'. L'esperto: 'Costano meno delle termiche...'

Nuovo servizio molto interessante da parte del TGR Trento, il telegiornale regionale Rai del Trentino, sulle auto elettriche. E' stato intervistato l'amministratore delegato di Neogy, Sergio Marchiori, che ha spiegato: “E' il momento di cambiare”.

Secondo lo stesso non ci sono più scuse: “Di colonnine ormai ce ne sono molte in giro quindi non ci sono più scuse per passare all'elettrico”. Sergio Marchiori si presenta a bordo di una Tesla Model 3, auto di cui da poco è uscito il nuovo modello, specificando: “Adesso per rientrare a casa avrò bisogno di circa 10 minuti di ricarica e con questi farò circa 150 km”.

Sul costo delle auto elettriche, l'ad dell'azienda che installa colonnine elettriche sottolinea: “La macchina elettrica oggi in acquisto costa di più di una macchina termica però bisogna valutare il costo della macchina nella sua vita intera, calcolare anche la parte di servizi, ricariche, ecc, quindi il costo complessivo di una macchina elettrica è significativamente inferiore rispetto ad una macchina termica, basta pensare che con una ricarica pubblica si fanno con tre euro più di 100 km e se la ricarico a casa il costo scende ad un euro e mezzo. Con una macchina di questo tipo – aggiunge - possiamo fare più di 400 km con un pieno, in questo caso ne ho ancora 320 disponibili”.

Sul fatto che vi sia corrente elettrica disponibile per tutti, Marchiori spiega: “Ci sono sufficienti studi scientifici che dimostrano che qualora tutto il parco macchine fosse elettrico, di energia ce ne sarebbe a sufficienza”.

Il TGR Trento ha ascoltato brevemente anche Alessia Nicolli, albergatrice di Riva del Garda che offre ai propri clienti le colonnine per ricaricare l'auto: “E' un servizio che ormai chiedono sempre di più, noi l'abbiamo installato perchè qui sul Garda la maggior parte dei turisti proviene dal nord e loro sono sempre più avanti, devo dire che comunque quest'estate c'è stato un aumento di richieste anche da parte dei turisti italiani”.

In Trentino Alto Adige vi sono circa due mila punti di ricarica per le auto elettriche, oltre a 4 mila impianti domestici. Secondo un precedente servizio del TGR Trento, in Trentino vi sono circa 3 mila auto elettriche.