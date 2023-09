Auto elettriche, fra due anni un quarto di tutte quelle vendute sarà cinese

Un rapporto rivela che entro il 2025, un quarto dei veicoli elettrici venduti in Europa sarà prodotto in Cina. Questa previsione è basata sulla crescente presenza di marchi automobilistici cinesi sul mercato europeo, tra cui MG4, Tesla Model 3 (che ricordiamo è prodotta nella super efficiente gigafactory di Shangai), Smart #1 e Dacia Spring.

La rimozione del bonus per i professionisti in Germania e la significativa riduzione degli aiuti per i privati che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024 stanno mettendo ulteriore pressione sul già teso mercato dei veicoli elettrici. Non tutti i produttori di auto però sembrano essere in grado di raggiungere i loro obiettivi senza un'iniezione di liquidità da parte degli stati sul potere d'acquisto dei cittadini.



Nel frattempo, i produttori cinesi stanno cercando di sfruttare questa opportunità, ma l'indagine dell'UE sui prezzi dei veicoli cinesi potrebbe creare incertezza aggiuntiva a causa di un possibile aumento dei dazi doganali, a condizione che l'esecutivo dell'UE accetti le conclusioni dell'indagine.



Inoltre, va notato che la Francia, uno dei principali mercati europei per i veicoli elettrici, ha deciso di limitare i bonus alle auto più ecologiche a partire dal 2024, considerando vari fattori come la produzione, le materie prime e, in particolare, l'impatto ambientale dei trasporti. Ciò potrebbe comportare l'esclusione dei veicoli prodotti in Cina dal ricevere questi incentivi.