Auto elettriche e parcheggi gratis: quanta burocrazia per i proprietari delle green!

Se avete un'auto elettrica o ibrida in quel di Milano o Roma, dovrete fare richiesta di persona al vostro Comune per poter parcheggiare gratuitamente negli spazi delimitati dalle strisce blu della vostra città.

Ovviamente fa un po' storcere il naso che sia l'automobilista costretto a fare richiesta all'amministrazione comunale, dimostrando di essere in possesso di una vettura elettrica, con tutto ciò che ne consegue.

“Tutti scaricano sull’utente l’obbligo di dimostrare la legittimità della richiesta”, scrive Marco Barbieri su Il Messaggero. Forse non tutti sanno che fra i numerosi vantaggi delle green vi sono anche i parcheggi gratis, cosa che ad Asti ha creato non poca polemica.

Il problema però è che non basta semplicemente acquistare la propria green e posizionarla sulle strisce blu ma tocca al proprietario fare richiesta dimostrando appunto di essere in possesso di una vettura a zero emissioni.

A Milano si fa richiesta cartacea al Comune mostrando il libretto di circolazione, mentre a Roma bisogna iscriversi presso il “Sistema Unico Digitale”, utilizzando Spid o Carta di identità elettronica (Cie), inserendo il numero di tarca e accertandosi di “avere l’applicazione CieID installata e configurata correttamente” sullo smartphone o sul pc.

“Ancora una volta un diritto viene affermato, ma per goderne bisogna attrezzarsi individualmente, come se fosse un favore”, sottolinea Barbieri, che parla di “un onere in più per avere un diritto. Un diritto dovrebbe essere riconosciuto e basta. L’onere della prova a contrario dovrebbe essere dell’Amministrazione: l’asimmetria, se ci deve essere, dovrebbe essere a favore del cittadino”.

Ma a far storcere maggiormente il naso, aggiunge il giornalista de Il Messaggero, è la solita burocrazia tutta italiana che non consente a due amministrazioni pubbliche di dialogare fra loro nonostante gli strumenti tecnologici al momento a disposizione.

“Possibile che l’ausiliario del traffico incaricato di fare contravvenzioni - si domanda e chiosa Barbieri - non possa collegarsi alla Motorizzazione civile per verificare, tramite la targa,la modalità di trazione della vettura a rischio di contravvenzione?”. Ce lo domandiamo anche noi.