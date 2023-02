'Auto elettriche sono il demonio'. Agli ambientalisti non vanno bene nemmeno gli EV

Negli Usa, e precisamente in California, è in corso una vera e propria crociata nei confronti dell'auto elettrica. Attenzione, non stiamo parlando di sostenitori del motore endotermico, bensì degli ambientalisti estremi secondo cui anche gli EV sono inquinanti.

A spiegare nel dettaglio costa sta accadendo è stato l'editorialista del Corriere della Sera Federico Rampini, che ospite della trasmissione Stasera Italia su Rete 4 ha confessato: “Gli ultrà dell’ambientalismo risiedono in California. Gli accademici californiani stanno lanciando una campagna contro l’auto elettrica, dicendo che essa non è affatto a zero emissioni e inquina tantissimo, per via di tutti i minerali e le terre rare che si devono estrarre per costruirne una. L’auto elettrica è il demonio, è partita una nuova crociata“.

Ciò a cui fa riferimento il giornalista è un report redatto dalla University of California dal titolo “Achieving Zero Emissions with More Mobility and Less Mining”. Si tratta di fatto di un vero e proprio manifesto ambientalista che giunge da uno stato come la California che ha sempre fatto da capostipite in tema di ambiente oltre oceano.

Nel dettaglio siamo di fronte ad una dichiarazione di guerra all'auto elettrica, partendo dal fatto che le vetture a zero impatto ambientale in realtà non sarebbero a zero emissioni in quanto i suoi componenti, per essere prodotti, necessitano di attività molto inquinanti, come ad esempio i metalli e le terre rare. Estrarre i materiali preziosi è senza dubbio un'operazione inquinante, senza dimenticarsi ovviamente dell'inquinamento acustico, sottolineano gli ambientalisti californiani.

Contrari all'auto endotermica e a quella elettrica, con quale mezzo dovremmo circolare quindi? A piedi, in bicicletta e in treno, questa è la loro idea di mobilità. Ma si tratta di un futuro utopico o reale? La sensazione è che il mondo non rinuncerà mai alle automobili, indipendentemente dalla loro alimentazione, e gli ambientalisti se ne facciano una ragione.

Nel frattempo l'Ue ha ufficializzato lo stop di diesel e benzina: cosa succederà davvero dopo il 2035? Il mondo guarda con interesse a quella data che sembra nel contempo così lontana quanto così vicina, e che rappresenterà forse la più importante rivoluzione tecnologica dell'epoca moderna. Nel frattempo c'è chi è convinto, come Bloomberg, che le auto nuove siano ormai destinate solo ai ricchi e con l'elettrico tale situazione rischia di peggiorare ulteriormente.