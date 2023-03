Auto elettriche, Deloitte: 'Italiani spaventati da guida autonoma e tempi di ricarica'

Deloitte ha realizzato un'indagine denominata “Global Automotive Consumer Study 2023” in merito alle reticenze nei confronti delle auto elettriche da parte degli italiani, e ne è emerso un quadro molto interessante.

La prima cosa che salta all'occhio è il fatto che quasi un nostro connazionale su tre, precisamente il 32%, intende acquistare come prossima auto un'ibrida non ricaricabile. Numeri che si sposano alla perfezione con i dati riguardanti le auto più vendute in Italia a febbraio 2023, e che vedono proprio le ibride in prima posizione.

Per quanto riguarda l'elettrico, il quadro emerso è in chiaro/scuro. Se infatti da una parte gli italiani si mostrano interessati alla mobilità sostenibile, solamente un italiano su dieci si dice pronto ad acquistare come prossima auto una full-electric a batteria. Il primo fattore che sembra scoraggiare i consumatori del nostro Paese è il prezzo, e a riguardo circa un italiano su quattro si dice disposto a spendere non più di 15.000 euro.

Tenendo conto che nella top 5 delle auto elettriche meno care in Italia, la più economica costa 21mila euro, è chiaro come gli EV per ora restino solo un miraggio per questa fascia di popolazione. C'è comunque un 44% che si dice disposto a spendere fino a 30.000 euro, una cifra ben più ragionevole rispetto a quella precedente.

Fra gli elementi che fanno più preoccupare i consumatori vi sono senza dubbio la guida autonoma (che 'spaventa' il 51% degli intervistati), ed è il primo disincentivo nell'acquisto di una full electric, mentre in seconda posizione, con il 49%, troviamo il tempo necessario per una ricarica completa.

Il 43% pone invece l'attenzione sulla difficoltà nel reperire colonnine pubbliche, mentre il 34% è incerto anche sulla ricarica domestica. Inoltre, il 28% si dice convinto che i viaggi siano un po' troppo complessi con le auto elettriche. Infine, per quanto riguarda i tempi di ricarica, poco più di un italiano su due (il 51%), non vuole attendere più di 20 minuti per ricaricare, mentre il 5% sarebbe disposto ad accettare anche più di un'ora.