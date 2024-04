Auto elettriche, crollo in Spagna a marzo 2024: -12,6%, male anche le plug-in

In Spagna, le vendite di auto completamente elettriche hanno subito una decisa diminuzione del 12,4% a marzo, con soli 4.982 veicoli immatricolati, rappresentanti il 4,45% del mercato complessivo nello stesso mese.

Secondo l'Associazione spagnola dei produttori di automobili e camion (ANFAC), le vendite di auto elettriche sono scese del 3,3% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, arrivando a un totale di 13.420 unità.

Nel mese di marzo, le immatricolazioni di veicoli ibridi plug-in hanno raggiunto le 5.651 unità, registrando una diminuzione del 6% e rappresentando il 5,05% del mercato complessivo. Nel primo trimestre, le vendite di veicoli PHEV sono cresciute del 5,9%, raggiungendo le 15.843 unità.

Al contrario, il rapporto dell'Anfac evidenzia una forte crescita delle vendite dei modelli ibridi non ricaricabili, con un aumento del 16,6% a marzo, rappresentando il 30,43% del mercato complessivo. Anche i veicoli alimentati a gas hanno registrato un aumento del 19,1% a marzo e del 34,2% nell'anno 2024, con un totale di 7.789 unità vendute (ecco le 10 auto a GPL più vendute in Italia: Dacia è in vetta). Complessivamente dunque, nei primi tre mesi dell'anno, le vendite di autovetture elettrificate hanno raggiunto le 27.086 unità, con una crescita annua del 6,4%. Tuttavia, la quota di mercato rimane ferma intorno all'11%, lontana dagli obiettivi di riduzione delle emissioni.

Una situazione ancora incerta e instabile dunque, del tutto diversa dallo scenario che si sta delineando in Norvegia in merito all'adozione delle auto elettriche. Secondo infatti i dati della Norwegian Public Roads Administration, aggiornati fino al 15 marzo scorso, le auto elettriche avevano già raggiunto un market share del 24,3%, mentre le auto a benzina erano poco sopra il 26,9%. Se il trend attuale dovesse continuare, entro l'inizio del prossimo anno potrebbero circolare più auto elettriche che non a benzina sulle strade norvegesi.

