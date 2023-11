Auto elettriche, è crisi? 'No, la domanda c'è ma molti clienti non possono permettersele'

Cosa sta succedendo al mercato delle auto elettriche? In occasione della presentazione degli utili del terzo trimestre numerose aziende si sono lamentate per via del prodotto ancora poco profittevole.

Ad esempio Mercedes ha parlato di tasso di adozione delle auto elettriche al di sotto del previsto, ma anche GM, Ford e non solo, hanno esternato i propri dubbi in merito alla redditività degli EV.

Ma gli hater devono ancora aspettare a gongolare e sarebbe fin troppo facile interpretare le ultime incertezze come un atto d'accusa nei confronti delle vetture a zero emissioni. Le auto elettriche, infatti, non hanno affatto problemi di domanda, ma se mai vi è un problema di accessibilità economica.

Ad analizzare la questione è Tim Levin di Businessinsider che sottolinea come i sondaggi mostrino a chiare cifre come le persone siano molto interessate al passaggio all'elettrico, ma tutta questa voglia sfuma di fronte ad un prezzo ritenuto ad oggi ancora un po' troppo eccessivo.

In Italia, ad esempio vi sono 13 auto elettriche al di sotto dei 35mila euro e la più economica parte da 21mila euro, una cifra ritenuta ancora molto alta dalla gran parte delle famiglie del Bel Paese che fino a pochi anni fa era abituata a spendere al massimo 13/14 mila euro per un mezzo a quattro ruote.

Mike Austin, analista dei veicoli elettrici presso Guidehouse Insights, ha dichiarato che il mercato è di fatto in stallo in quanto "Stanno finendo le persone che vogliono spendere più di 60.000 dollari per un'auto o che sono disposte a fare di tutto per ottenerla". In poche parole fino ad ora la gran parte delle auto elettriche è stata acquistata da fan degli stessi EV, ma ultimamente il cliente che si sta approcciando a questo settore sta cambiando, come documentato dai concessionari.

“C'è un numero limitato di persone interessate a scommettere su una tecnologia emergente – sottolinea Levin - ancora meno persone sono disposte a pagare un extra per questo privilegio. E in questo momento, questa è l'offerta sul tavolo”.

Il problema è che chi vuole acquistare un'auto elettrica si ferma al prezzo iniziale non considerando i vari vantaggi economici offerti come la mancanza del bollo, i bassi costi delle ricariche, e la manutenzione pari a zero, e questo rappresenta senza dubbio un altro aspetto spinoso della vicenda.

C'è poi da fare un'altra considerazione per quanto riguarda il mercato delle auto elettriche, che ricordiamo, è ancora un mercato in erba. Oggi molti EV offerti sono prodotti premium come Audi, Porsche, Mercedes e via discorrendo, mentre aziende come Fiat, Renault, Peugeot, identificate come case automobilistiche per la massa, sono obbligate a vendere vetture dal prezzo ben superiore rispetto alla proprio media di pochi anni fa, e imparagonabili rispetto alla benzina.

Se poi a tutto questo ci aggiungiamo la crisi economica, con i tassi di interesse alle stelle, ecco che abbiamo dipinto a perfezione la situazione. “Potrebbe esservi molta domanda di veicoli elettrici – scrive ancora Levin - da parte di persone che semplicemente non possono permettersene uno che gli piace o che non gli piace quello che possono permettersi”.

La speranza, ma è quasi una certezza, è che con l'avvicinarsi alla fatidica data del 2035 i costi delle batterie si abbassino sempre di più, nel contempo le elettriche inizino a diffondersi a macchia d'olio e che i listini diminuiscano: a quel punto sarà il boom.