Auto elettriche in crescita del 55% a maggio 2022: Wuling batte tutti, anche Tesla

Stiamo sicuramente vivendo un momento difficile. Navighiamo in un mare di problemi, è inutile negarlo, ma un buon marinaio è capace di trovare una via percorribile anche in condizioni di tempesta. Pensando al mercato auto un segnale positivo ci arriva dal settore elettrico, con vendite a +55% a maggio 2022.

Le ibride plug-in sembrerebbero in calo, tutto a favore delle Full Electric, che hanno raggiunto circa l’8,6% di market share globale. Dando uno sguardo più dettagliato ai dati ci accorgiamo che le cifre sono incoraggianti: le BEV vendute sono state circa 501.000 (+65%) a quota 8,6%, le Plug-in Hybrid (PHEV) circa 198.000 (+37%) a quota 3,4%, per un totale di auto elettrificate plug-in di 699.708 (+55) a quota 12,0%. A livello globale quindi nei primi cinque mesi dell'anno ci sono state 3,2 milioni di nuove EV, notevole se consideriamo che nei 12 mesi del 2021 erano state 6,5 milioni in totale.

La Top 10 del mese vede in ogni caso una BEV vincitrice alquanto insolita: parliamo della MINI EV di Wuling Hong Huang, capace di battere anche la Tesla Model Y.

Wuling Hong Guang MINI EV - 34,037 BYD Song (BEV + PHEV) - 31,989 Tesla Model Y - 28,147 BYD Han (BEV + PHEV) - 23,978 Tesla Model 3 - 22,621 BYD Qin Plus (BEV+PHEV) - 17,974 BYD Yuan Plus (BEV) - 11,550 Li Xiang One EREV - 11,496 Volkswagen ID.4 - 10,728 GAC Aion S - 10,504

Se guardiamo invece alla Top 20 dell'intero 2022 Tesla è ancora in cima, occupando ben due posizioni del podio, la Wuling Hong Guango è però molto molto vicina...

Tesla Model Y - 214.927 Tesla Model 3 - 165.343 Wuling Hong Guang MINI EV - 161.579 BYD Song (BEV + PHEV) - 127.304 BYD Qin Plus (BEV + PHEV) - 109.319 BYD Han (BEV + PHEV) - 71.869 BYD Tang (BEV + PHEV) - 48.532 BYD Dolphin - 48.201 Li Xiang One EREV - 47.380 Volkswagen ID.4 - 46.968 Chery QQ Ice Cream - 44.434 Hyundai Ioniq 5 - 44.221 Changan Benni EV - 41.343 BYD Yuan Plus - 38.206 Chery eQ1 - 37.222 Kia EV6 - 34.639 Hozon Neta V - 32.255 GAC Aion Y - 32.450 Ford Mustang Mach-E - 31.216 GAC Aion S - 31.025

Tesla del resto ha passato un trimestre non facilissimo: è stato il primo trimestre Tesla in calo dopo oltre due anni di record continui. Nel Q3 2022 però ci si aspetta la rivincita di Elon Musk...