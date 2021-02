Auto elettriche in crescita del 144% in Europa: Italia nella Top 10 2020

Il mercato delle auto elettriche sta crescendo in modo quasi esponenziale in Europa. È ovviamente presto per avere dei dati precisi sul 2021, visto che è appena iniziato, sappiamo però per certo com’è andato il 2020, con dati di vendita Paese per Paese nel nostro vecchio continente.

A rilasciare i dati ufficiali è stata l’ACEA, l’European Automobile Manufacturers Association, che ha registrato una crescita del 144% rispetto all’anno precedente in Europa, zona EFTA (Norvegia, Svizzera, Islanda) e Regno Unito, con 1.364.813 elettriche/plug-in immatricolate, all’11,4% di market share.



Andando a guardare i dati dal Q1 al Q4 2020, scopriamo come le BEV (le auto elettriche alimentate solo a batteria) vendute siano state 745.864 a +107% e al 6,2% di market share. Le PHEV, ovvero le ibride plug-in, hanno piazzato 619.129 unità, in crescita del 210% al 5,2% di market share (leggete qui per saperne di più sulle tecnologie ibride attualmente disponibili). In totale, fra BEV, PHEV e FCV (le auto a idrogeno) abbiamo 1.364.813 unità, come detto sopra. Le auto HEV (ibride ma senza funzionalità plug-in) sono state invece 1.447.973, al 12,1% di market share e al +51%.



Tutti trend in crescita dunque, al contrario del mercato generale: nel 2020 in Europa sono state vendute 11.961.182 vetture, in perdita del 24,3% - anche a causa del Coronavirus, certo. A guidare la rivoluzione elettrica è in ogni caso la Germania, con 394.943 auto elettriche/plug-in vendute, inseguono poi la Francia, il Regno Unito, la Norvegia, la Svezia, l’Olanda e “infine” l’Italia, con 59.894 unità vendute. Siamo dunque il settimo Paese d’Europa. Guardando alle sole auto elettriche al 100%, l’Italia è addirittura il sesto Paese, con 32.487 unità.