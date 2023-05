Le auto elettriche stanno crescendo molto più del previsto: ogni previsione è fallita

Rispetto all'anno 2022, le auto elettriche dovrebbero crescere nel 2023 del 35%. Un dato molto interessante, spinto anche dal ban definitivo dell'Ue di benzina e diesel dal 2035, ma che potrebbe essere maledettamente sottostimato.

Fino ad oggi, infatti, le previsioni di crescita inerenti le auto elettriche da parte di addetti ai lavori, aziende di analisi ed esperti vari, si sono rivelate sbagliate o per lo meno ben minori rispetto a quanto si sta concretamente registrando.

Ovviamente nessuno sta dando colpa al lavoro degli analisti, fatto sta che la situazione è sotto gli occhi di tutti, e sarà per l'incredibile esplosione di Tesla, o per l'avanzata dei marchi cinesi, ma le auto elettriche stanno lentamente mangiandosi fette del mercato, e con largo anticipo rispetto al ban di cui sopra.

Eloquenti sono le previsioni di IEA, l'Agenzia internazionale dell'energia, che l'anno scorso ipotizzava che le vendite di auto elettriche sarebbero state pari al 13% del totale delle auto nuove nel 2025: peccato però che nell'ultima previsione tale valore sia quasi raddoppiato, salendo al 23%.

Tutta "colpa" appunto di un mercato in cui gli EV la stanno facendo da padrona contro ogni più rosea prospettiva. Sempre l'IAE stimava che il 21 per cento dei veicoli circolanti sarebbe stato elettrico nel 2030, ma oggi tale stima è salita al 36 per cento, quindi uno su tre. Si tratta di numeri molto importanti, tenendo conto che stiamo parlando di una variazione di soli 12 mesi.

Uno scenario assolutamente positivo per gli amanti delle elettriche e nel contempo dell'ambiente, forse un po' meno per i detrattori degli EV e per chi pensa che siano una sorta di “male assoluto”. Ma a cosa si deve questo incremento delle vendite, che comunque non ha ancora interessato l'Italia?

Sicuramente, come accennato sopra, Tesla e la Cina stanno aiutando, soprattutto i continui tagli di prezzi. C'è poi da fare i conti con i numerosi modelli che sono entrati nel mercato. Secondariamente una maggiore diffusione delle colonnine di ricarica, un aumento dell'autonomia delle batterie, e una crescita di fiducia verso le elettriche, cosa non da poco tenendo conto che da più di 100 anni la popolazione mondiale guida auto a motore, e che con il passaggio agli EV deve ripensare radicalmente la questione mobilità.