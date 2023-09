Auto elettriche più costose da riparare: l'officina sotto casa rischia di chiudere?

Un recente studio citato da Carscoops ha certificato quello che già si ventilava da tempo, ovvero, che le auto elettriche siano più costose da riparare rispetto alle termiche. Se da una parte gli EV hanno bassi costi di manutenzione, dall'altra quando entrano in officina sono dolori.

Non si tratta di una campagna contro l'elettrica ma semplicemente di una situazione dovuta al fatto che il mercato delle vetture green è ancora una novità, di conseguenza l'intera infrastruttura non è ancora pronta ad accogliere in massa le elettriche da riparare.

Il problema principale sta nel fatto che le auto elettriche risultano essere ancora complesse per i meccanici “standard”, di conseguenza i tempi di riparazione si allungano. Inoltre mancano le strumentazioni adatte per gestire sistemi da 400 e 800 volt che potrebbero rivelarsi anche mortali se maneggiati da operai non addestrati.

Si possono infatti verificare facilmente delle scosse nonché gli incendi. Come vi diciamo spesso, le auto elettriche non prendono più fuoco delle altre ma un rogo di un EV può essere devastante e potrebbe distruggere un'intera officina nel caso divenisse incontrollato.

E' stato stimato che un meccanico dovrebbe spendere circa 30mila euro per modernizzare il proprio negozio, investimento che ovviamente moltissime officine, soprattutto quelle piccole, non intendono fare.

C'è poi il problema della carenza di elettricisti automobilisti in tutto il mondo. Uno scenario che ovviamente non giova alle piccole officine e che favorisce invece le grandi catene, con tutto ciò che ne consegue, senza dimenticarsi gli aumenti sulle assicurazioni, che in Italia sono già le più care d'Europa.

C'è comunque la luce in fondo al tunnel, visto che in tutto il mondo le aziende stanno investendo milioni di euro per formare tecnici specializzati nella riparazione degli Ev, di modo da superare questo annoso scoglio. Resta comunque il dilemma: l'officina sotto casa deciderà di investire o abbasserà la serranda? Forse è più probabile la seconda opzione.