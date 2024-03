Le auto elettriche costeranno a breve molto meno rispetto a quelle termiche

Se dovessimo scegliere una motivazione per spiegare il poco successo delle auto elettriche sul mercato delle quattro ruote, allora punteremmo il dito verso i listini esageratamente alti dei modelli EV. Un vero deterrente per l'acquisto, che non fa altro che allontanare eventuali clienti. Ma tutto, presto, potrebbe cambiare.

Secondo uno studio, infatti, nei prossimi anni i prezzi delle auto elettriche potrebbero letteralmente crollare, scendendo addirittura al di sotto delle cifre medie delle vetture termiche. A rivelarlo è un rapporto della società di consulenza Gartner pubblicato di recente. Un vero e proprio ribaltamento di fronte, forse insperato, che dovrebbe avverarsi entro tre anni, e che porterebbe a un cambiamento colossale nel settore automobilistico. Tutto dipenderebbe dai costi di produzione delle auto elettriche; questi costi verranno quindi abbattuti, o quasi, grazie alle nuove tecnologie e a nuovi strumenti, e la conseguenza dovrebbe essere, appunto, listini d'acquisto più bassi.

Gartner fa l'esempio della Giga Press di Tesla (Perché in Europa nessuno copia Tesla? 'Gigapress solo in Volvo, tutti gli altri assenti), e ammette che i prezzi potrebbero abbassarsi molto più in fretta di quanto si possa pensare. Un punto, ipotetico, a favore del green, ma non è oro tutto quel che luccica...

Se ad abbassarsi sono i prezzi di acquisto, infatti, ad alzarsi potrebbero essere i costi di gestione dell'auto. Nello specifico i costi di riparazione, che potrebbero andare incontro a un +30% secondo quanto riportato nello studio in questione, o potrebbero addirittura superare il valore residuo del mezzo, tant'è che alcune compagnie assicurative potrebbero addirittura decidere di non offrire più alcuni modelli.

In più, nonostante questo scenario benevolo, Gartner prevede comunque tempi bui per il green. In un passaggio del rapporto della società, infatti, si stima che entro il 2027 il 15% delle aziende produttrici di auto elettriche nate nell'ultimo decennio potrebbero fallire o essere rilevate da altri gruppi. Inoltre, gli incentivi verranno gradualmente eliminati; anche se questo sta già accadendo: UK, stop agli incentivi per le auto elettriche dei privati: restano per le aziendali.